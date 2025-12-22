“Hermanos para siempre”: Andrés Wiese y Nataniel Sánchez conmueven a fans de ‘Al fondo hay sitio’ con su reencuentro

Andrés Wiese sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente junto a Nataniel Sánchez, generando una ola de nostalgia entre los fanáticos de Al fondo hay sitio. El reencuentro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, reavivó el cariño del público por los hermanos De las Casas, personajes que ambos actores interpretaron durante varias temporadas de la exitosa serie peruana.

Fue el propio Wiese quien compartió las imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram. En las fotografías, ambos aparecen sonrientes, evidenciando que el vínculo que construyeron en la ficción se mantiene intacto con el paso del tiempo.

Junto a las postales, el actor escribió un emotivo mensaje: “Hermanos para siempre. Te adoro con todo mi corazón monga”, recordando el apelativo cariñoso que usaba para Nataniel cuando daban vida a los hermanos en la popular producción.

Nataniel Sánchez no fue ajeno a la emoción y respondió públicamente en la sección de comentarios: “¡Qué hermosas fotos! Pero lo más bonito fue haber podido celebrar tu vida, hermanito. Te quiero mucho, mucho. Y qué regalo que, aunque pasen los años, sigamos queriéndonos, valorándonos y buscando estar presentes en la vida del otro”, escribió la actriz.

¿Andrés Wiese volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

El modelo y actor peruano regresará a la pantalla chica para el 2026. Esto, luego de ser dado de alta después ser internado —y operado— de emergencia en una clínica local tras un diagnóstico de apendicitis aguda y diverticulitis que aquejaba su salud en los últimos meses.

Wiese, quien es recordado por su papel de Nicolás de Las Casas en la popular serie Al fondo hay sitio, regresará a América Televisión, según informó la propia casa televisiva en su preventa Conexión 2026.

En ese sentido, encabezará un nuevo programa titulado Destinos, que le permitirá viajar a diferentes puntos del Perú mostrando la diversidad cultural, riqueza y atractivos en las distintas regiones.

Hasta el momento, este es el único proyecto en el canal 4 que tiene Wiese, y no ha mencionado si volverá a ser Nicolás en AFHS.