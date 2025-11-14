Hombre que se lanzó sobre Ariana Grande fue acusado en un tribunal de Singapur

El hombre que agredió a Ariana Grande y que se volvió viral por hacer asustar a la actriz durante la alfombra amarilla de Wicked: For Good el último jueves, en Singapur, fue arrestado y acusado por alterar el orden público, según informó la BBC.

En efecto, el citado medio internacional confirmó que el ciudadano australiano Johnson Wen fue acusado por un tribunal de Singapur en la tarde de este viernes 14 de noviembre a pocas horas de saltar la barricada, empujar a los fotógrafos y abalanzarse sobre Ariana Grande, quien se vio claramente afectada por lo sucedido.

“El incidente provocó una gran indignación en la ciudad-Estado (…). Según informan los medios locales, el señor Wen, de 26 años, que no contaba con representación legal, tiene la intención de declararse culpable”, precisó BBC en su informe.

Del mismo modo, el portal señaló que en caso de que Johnson Wen sea declarado culpable de los delitos podría ser multado con hasta 2 000 dólares singapurenses (1 540 dólares estadounidenses). “Anteriormente, los aficionados habían pedido su arresto y deportación”, señala.

Por su parte, el propio Wen publicó en su cuenta de Instagram un video donde informó que “ya estaba libre” de su arresto por la agresión contra Ariana Grande provocando aún más el enojo de miles de usuarios en redes sociales.

Cabe resaltar que Ariana Grande aún no se pronuncia sobre el incidente. Después del hecho, la actriz siguió con los eventos programados para la promoción de Wicked: For Good en el país asiático.