Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hombre que se lanzó sobre Ariana Grande fue acusado en un tribunal de Singapur

Ariana Grande fue agredida por un fan durante la alfombra roja de Wicked: For Good en Singapur.
Ariana Grande fue agredida por un fan durante la alfombra roja de Wicked: For Good en Singapur. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El australiano Johnson Wen fue arrestado tras agarrar del brazo a Ariana Grande durante la alfombra roja de Wicked: For Good en Singapur. Antes acosó a Katy Perry, The Weeknd, entre otros.

El hombre que agredió a Ariana Grande y que se volvió viral por hacer asustar a la actriz durante la alfombra amarilla de Wicked: For Good el último jueves, en Singapur, fue arrestado y acusado por alterar el orden público, según informó la BBC.

En efecto, el citado medio internacional confirmó que el ciudadano australiano Johnson Wen fue acusado por un tribunal de Singapur en la tarde de este viernes 14 de noviembre a pocas horas de saltar la barricada, empujar a los fotógrafos y abalanzarse sobre Ariana Grande, quien se vio claramente afectada por lo sucedido.

“El incidente provocó una gran indignación en la ciudad-Estado (…). Según informan los medios locales, el señor Wen, de 26 años, que no contaba con representación legal, tiene la intención de declararse culpable”, precisó BBC en su informe.

Del mismo modo, el portal señaló que en caso de que Johnson Wen sea declarado culpable de los delitos podría ser multado con hasta 2 000 dólares singapurenses (1 540 dólares estadounidenses). “Anteriormente, los aficionados habían pedido su arresto y deportación”, señala.

Por su parte, el propio Wen publicó en su cuenta de Instagram un video donde informó que “ya estaba libre” de su arresto por la agresión contra Ariana Grande provocando aún más el enojo de miles de usuarios en redes sociales.

Cabe resaltar que Ariana Grande aún no se pronuncia sobre el incidente. Después del hecho, la actriz siguió con los eventos programados para la promoción de Wicked: For Good en el país asiático.

Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande tras la agresión del australiano Johnson Wen.
Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande tras la agresión del australiano Johnson Wen. | Fuente: Instagram (wickedmovie)

Johnson Wen también acosó a Katy Perry, The Weeknd, entre otras celebridades

Esta no es la primera vez que Johnson Wen acosa a una celebridad. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene el sobrenombre de 'El troll más odiado', se ven varios videos donde se le ve irrumpiendo en varios eventos.

El más llamativo es uno durante el concierto de Katy Perry en Sídney en junio de este 2025. En las imágenes, se ve a Johnson subiendo al escenario y abrazando el hombro a la cantante, quien se da un giro para salir del incómodo momento.

Eso no es todo. En agosto de este año, el mismo Johnson Wen se subió al escenario donde estaba actuando el cantante The Weeknd en Australia. En el video se ve al músico asustarse, luego de ver cómo el joven es llevado por los miembros de seguridad.

En diciembre del año pasado, el australiano intentó interrumpir en el concierto del dúo de disc jockeys neoyorkino The Chainsmokers. Sin embargo, un guardaespaldas decidió agarrarle de la pierna para sacarlo antes de que pueda tocar a los artistas.

En otras imágenes también se puede ver al hombre haciendo videos dentro del metro con trajes extravagantes. Otras publicaciones muestran cómo el mismo joven interrumpe en diversos campos deportivos de beisbol, siendo retenido por las personas de seguridad.

¿Qué le pasó a Ariana Grande en el estreno de Wicked: For Good?

Ariana Grande estaba desfilando durante la alfombra amarilla para el Avant premier de la película Wicked: For Good en Universal Studios Singapore.

Grande iba de la mano con Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. Todo parecía ir con normalidad hasta que un hombre logró esquivar al equipo de seguridad y fue directamente donde la cantante tratando de abrazarla y tomarla de los hombros.

Enseguida, su compañera de reparto, Cynthia Erivo, forcejeó con el agresor para alejarlo de Ariana, quien se vio claramente afectada mientras era abrazada por Erivo. "Ariana, ¿estás bien?", le preguntaron los fans alrededor. El momento se hizo viral en redes sociales provocando la indignación de los usuarios.

Cabe resaltar que Johnson Wen, conocido en redes sociales como Pyjama Man, compartió el video en su cuenta de IG y escribió en la descripción: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo”.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Ariana Grande Wicked Singapur

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA