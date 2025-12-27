Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se reúnen tras más de una década de su polémica separación por infidelidad

Arnold Schwarzenegger logró reunirse con su exesposa, Maria Shriver, durante una celebración por Navidad, catorce años después de su polémica separación por infidelidad. El reencuentro quedó registrado en imágenes que fueron compartidas en las redes sociales de Katherine Schwarzenegger, hija de ambos.

En una de las fotografías familiares, la escritora aparece abrazando a sus padres mientras ambos sonríen a la cámara. Otra imagen muestra al actor de Terminator acompañando a uno de sus nietos.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se conocieron en 1977 durante el Torneo de Tenis Robert F. Kennedy; luego se casaron en 1986. Durante su relación, tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

La expareja se separó en 2011, luego de que se hiciera pública la relación extramatrimonial de Schwarzenegger con su empleada doméstica, Mildred Baena, de la cual nació un hijo, Joseph Baena, actualmente de 28 años.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué dijo Maria Shriver de su divorcio con Arnold Schwarzenegger?

En marzo de 2025, tras el lanzamiento sus memorias, María Shriver expuso las secuelas devastadoras que dejó en su vida el divorcio con Arnold Schwarzenegger, tras 25 años de matrimonio.

"Rompió mi corazón, rompió mi espíritu, rompió lo que quedaba de mí", señala la autora en un fragmento del libro citado por Page Six.

La periodista dijo que la infidelidad de su esposo la sumió en una profunda crisis emocional.

"Sin mi matrimonio, mis padres y un trabajo… la vida simplemente se rompió", indicó, al recordar la pérdida de sus padres, Eunice y Sargent Shriver, en 2009 y 2011, respectivamente.

Shriver reveló que se enteró de la infidelidad de Arnold Schwarzenegger durante una sesión de terapia de pareja.

El dolor más profundo, sin embargo, dijo que provino de la reacción de sus hijos: "Todo lo relacionado con su mundo y la santidad de su hogar se desarraigó de un solo golpe".

El proceso de divorcio no fue inmediato. María solicitó la separación en 2011, pero los trámites legales se extendieron hasta 2021.