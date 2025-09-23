Fumando y dando consejos: así se luce Beéle en Nueva York tras ser denunciado por Isabella Ladera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beéle se luce en Nueva York tras demanda en su contra por video íntimo con Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (beele)

Beéle está en Nueva York. El cantante colombiano compartió diversas fotografías de su viaje a la ciudad estadounidense mostrando sus ganas de seguir adelanto con sus proyectos luego de ser denunciado por su expareja Isabella Ladera tras la filtración de un video íntimo de ambos que se volvió viral en Internet.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Si te pillara publicó el último lunes un carrusel de fotos donde aparece primero tapándose el rostro dejando ver los edificios de la histórica ciudad y mostrando las calles y centros comerciales.

Otra imagen mostró a Beéle sentado en unas escaleras de metal en un callejón mientras fumaba un puro. El compositor de 22 años se mostró pensativo mientras miraba las veredas del lugar. “Amo Nueva York. Estar en Nueva York es todo para mí”, exclamó el artista moviendo su ondeada cabellera y mostrando sus anteojos, aretes y su piercing en la nariz.

De igual manera, el cantante apareció en otro video fumando y votando el humo de su puro mientras apreciaba las calles. Finalmente, el intérprete de Morena y Si te interesa apareció acompañado de sus amigos en plena pista de noche.

Eso no es todo. A través de sus historias, Beéle compartió una foto sentado acompañado de un ramo de azucenas blancas. Por último, difundió un video dando un contundente mensaje a sus seguidores. “Consejo del día, hermanos: hacer bien, no queriendo llamar la atención”, sostuvo.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram

Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera demandó a Beéle por la filtración del video íntimo que se volvió viral en Internet. Según informó TMZ, la influencer venezolana acudió a los tribunales de Miami acusando a su expareja de “filtrar” el contenido privado.

El citado medio afirmó haber obtenido la demanda donde Ladera cuenta que los dos “filmaban videos de sexo en sus teléfonos” a pedido del intérprete de Morena y Si te pillara.

De acuerdo con TMZ, la creadora de contenido señaló que Beéle “era la única persona que tenía acceso al video además de ella” y que Ladera “borró su copia antes de que el material apareciera en línea” en la madrugada del último 7 de setiembre.

“En los documentos, Isabella Ladera dice que no dio su consentimiento para que se publicara el video sexual y que la filtración le causó vergüenza, humillación y angustia mental”, informa el portal internacional.

Posteriormente, la misma Ladera compartió un comunicado donde confirmó su denuncia contra el artista colombiano a quien le habría pedido eliminar dicho contenido explícito.

Finalmente, el reporte precisa que Beéle fue demandado por Isabela Ladera por los presuntos delitos de invasión a la privacidad y acoso cibernético sexual, además de “infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia” por lo que estaría pidiendo una indemnización y pena en su contra “por daños y perjuicios”.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.

Beéle da consejo a sus seguidores en medio de la polémica con Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (beele)