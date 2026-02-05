“La amo, pero prefiero tener una amistad”: Brian Rullan revela que intentó retomar su matrimonio con Laura Spoya

Después de su separación con Laura Spoya, Brian Rullan reveló que siempre estuvo interesado en retomar su matrimonio, sin embargo, reconoció que existieron muchos obstáculos para que su relación siguiera adelante.

Como se recuerda, en mayo de 2025, la conductora de televisión comunicó el fin de su romance con el empresario mexicano y se vio afectada por la situación.

A casi un año de separación, Rullan confesó que intentó reconciliarse con Spoya, pero finalmente llegaron a la conclusión de que mejor era ser amigos y tener una buena relación de padres por sus dos hijos.

“Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron. Yo honestamente prefiero tener una amistad. Han pasado muchas cosas que ustedes han visto. Muchas cosas solo yo he visto y eso ha dificultado que haya algo amoroso”, dijo en el podcast ShowPe.

Mientras convivían, se dieron cuenta que no era bueno estar juntos nuevamente, pero confesó que la sigue amando.

“Obviamente la amo, pero yo también te puedo amar y no dar ningún otro paso para ninguna otra cosa quiero ser su amigo. Aunque para mí, al principio era difícil, pero llega un punto en que te pones a reflexionar y a ver las cosas y no llegas a nada no teniendo una amistad, porque al fin del día no sufre ella y no sufro yo, sufren los hijos, sufre la familia”, agregó. “Yo siempre, de mi parte, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que haya paz, tranquilidad y haya una buena amistad para los niños, que al fin del día a mí es lo único que me importa”.

A inicios de julio de 2025, Spoya aclaró que entre su expareja y ella existe una relación de respeto, especialmente por el bienestar de los dos hijos que comparten. Fuente: IG: @brianrullan

Así confirmó Laura Spoya su separación con Brian Rullan

En mayo del año pasado, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

“Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado”, expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada. “Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho”, afirmó.