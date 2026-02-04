Últimas Noticias
"Siempre voy a cuidar a mi hermana": Raysa Ortiz se sincera sobre la relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

Raysa Ortiz se sincera sobre la relación entre su hermana Sirena Ortiz y Gabriel Meneses.
Raysa Ortiz se sincera sobre la relación entre su hermana Sirena Ortiz y Gabriel Meneses. | Fuente: Instagram (raysaortizv)/TikTok (g.meneses02)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Le lanza advertencia? La actriz 'De vuelta al barrio' se refirió a Gabriel Meneses, quien oficializó su relación con Sirena Ortiz. "Nadie puede hacerle daño a ella", expresó.

Raysa Ortiz se sincera sobre la relación entre su hermana Sirena Ortiz y Gabriel Meneses. La recordada estrella de De vuelta al barrio no dudó en referirse al joven actor de Al fondo hay sitio, quien ya se muestra en fotos —y videos— en redes sociales junto a Sirena confirmando así su romance.

“Gran persona, gran amigo, gran cuñado, nos engríe a las dos. A veces, me lleva a comer y me ha dado mi regalo de Navidad”, manifestó la actriz en declaraciones para América Espectáculos.

En ese sentido, Rayza aseguró que Meneses “nunca se confunde” con el gran parecido con su hermana gemela. “Nunca se ha confundido (con mi hermana gemela). Siempre Sirena es el amor de su vida”, comentó.

A pesar de mostrar su aprobación, la actriz de Los otros concha lanzó una advertencia a Gabriel Meneses.

“Yo siempre cuidando a mi hermana, porque nadie puede hacerle daño a mi hermana, siempre la voy a cuidar. ¿okey?, yo siempre la voy a cuidar como si fuera su hermana mayor”, expresó Ortiz.

Raysa Ortiz asegura que
Raysa Ortiz asegura que "siempre defenderá" a su hermana gemela Sirena Ortiz. | Fuente: Instagram (raysaortizv)

Sirena Ortiz afirma conocer a los padres de Gabriel Meneses

Por otro lado, Sirena Ortiz resaltó la relación que tiene con Gabriel Meneses, con quien se lució en un video amoroso donde se les vio a ambos colocándose mascarilla facial y demostrando la gran confianza que se tienen.

“Yo soy muy feliz con Gabriel, estamos muy bien (…) Él me dijo que me podía ayudar, él siempre apoyándome en todo”, resaltó la actriz al citado programa de espectáculos.

De igual manera, aclaró que el integrante de Esto es guerra todavía no conoce a sus padres, aunque ella si conoce a los suyos.

“Yo ya conocí a su mamá, a su papá, a su hermano. Lindos todos. Él todavía no conoce a mi mamá porque ella está un poco mal y mi papá está ocupado con otras cosas. No se ha dado la oportunidad, pero ya en cualquier momento se va a dar y va a conocerlos”, aseveró.

Por último, recalcó el talento culinario de Gabriel Meneses, quien, según dijo Sirena, siempre le cocina. “Él me cocinó el domingo. Me hizo unas papitas con carne. Siempre me cocina. Tiene buena sazón. Él es muy lindo”, añadió.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirmaron su relación con video en TikTok

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses están en una relación. Ambos artistas compartieron un trend para parejas en TikTok mostrando la gran confianza —y el cariño— que se tienen.

En el video, se ve Meneses y a Sirena en plena merienda sentados en una mesa uno al costado del otro. El joven actor luce el torso desnudo mostrando sus tatuajes mientras que la actriz se puso un polo negro ancho.

“Nuevo tag de los novios (…) ¿Quién es más intenso? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más tóxico? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más terco? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es más limpio? ¿Quién te cambiaría por un millón de dólares?”, expresa la voz en off del trend.

Es así como Gabriel y Sirena anunciaron el comienzo de su romance. “El final es lo mejor”, escribió el también hijo del actor Javier Meneses.

Eso no es todo. Días atrás, Sirena Ortiz compartió un carrusel de fotos donde disfruta del agua de un río y otras fotos junto a su hermana Raysa en una casa de campo.

De igual manera, otra imagen mostró a la intérprete de Sara Bravo siendo abrazada por Meneses. “Mi amor”, comentó el actor de 23 años teniendo como respuesta emojis de caras enamoradas y un corazón de Sirena.

Sirena Ortiz Gabriel Meneses Raysa Ortiz

