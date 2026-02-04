"Siempre voy a cuidar a mi hermana": Raysa Ortiz se sincera sobre la relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

Raysa Ortiz asegura que "siempre defenderá" a su hermana gemela Sirena Ortiz. | Fuente: Instagram (raysaortizv)

Sirena Ortiz afirma conocer a los padres de Gabriel Meneses

Por otro lado, Sirena Ortiz resaltó la relación que tiene con Gabriel Meneses, con quien se lució en un video amoroso donde se les vio a ambos colocándose mascarilla facial y demostrando la gran confianza que se tienen.

“Yo soy muy feliz con Gabriel, estamos muy bien (…) Él me dijo que me podía ayudar, él siempre apoyándome en todo”, resaltó la actriz al citado programa de espectáculos.

De igual manera, aclaró que el integrante de Esto es guerra todavía no conoce a sus padres, aunque ella si conoce a los suyos.

“Yo ya conocí a su mamá, a su papá, a su hermano. Lindos todos. Él todavía no conoce a mi mamá porque ella está un poco mal y mi papá está ocupado con otras cosas. No se ha dado la oportunidad, pero ya en cualquier momento se va a dar y va a conocerlos”, aseveró.

Por último, recalcó el talento culinario de Gabriel Meneses, quien, según dijo Sirena, siempre le cocina. “Él me cocinó el domingo. Me hizo unas papitas con carne. Siempre me cocina. Tiene buena sazón. Él es muy lindo”, añadió.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirmaron su relación con video en TikTok

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses están en una relación. Ambos artistas compartieron un trend para parejas en TikTok mostrando la gran confianza —y el cariño— que se tienen.

En el video, se ve Meneses y a Sirena en plena merienda sentados en una mesa uno al costado del otro. El joven actor luce el torso desnudo mostrando sus tatuajes mientras que la actriz se puso un polo negro ancho.

“Nuevo tag de los novios (…) ¿Quién es más intenso? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más tóxico? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más terco? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es más limpio? ¿Quién te cambiaría por un millón de dólares?”, expresa la voz en off del trend.

Es así como Gabriel y Sirena anunciaron el comienzo de su romance. “El final es lo mejor”, escribió el también hijo del actor Javier Meneses.

Eso no es todo. Días atrás, Sirena Ortiz compartió un carrusel de fotos donde disfruta del agua de un río y otras fotos junto a su hermana Raysa en una casa de campo.

De igual manera, otra imagen mostró a la intérprete de Sara Bravo siendo abrazada por Meneses. “Mi amor”, comentó el actor de 23 años teniendo como respuesta emojis de caras enamoradas y un corazón de Sirena.