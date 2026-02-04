“Ya estoy bien”: Gustavo Bueno habla de su estado de salud y su regreso a ‘Al fondo hay sitio’

Gustavo Bueno rompió su silencio y habló sobre su estado de salud luego de operarse la columna meses atrás. El reconocido actor peruano estuvo en el Teatro Marsano el último fin de semana y afirmó estar listo para volver a trabajar luego de su última aparición en la serie Al fondo hay sitio.

“Hay Don Gilberto para rato”, exclamó el actor de grandes películas nacionales como La ciudad y los perros y La boca del lobo.

En seguida, Bueno fue consultado sobre su larga ausencia en televisión y afirmó “estar bien” luego de que preocupara a sus fans al presentarse en silla de ruedas.

“Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos”, explicó en diálogo con el programa digital JimmyshowTv, en un video compartido en TikTok.

En otro momento, Gustavo Bueno destacó su vuelta al Teatro Marsano donde trabajó varios años al lado del fallecido director argentino-peruano, Osvaldo Cattone. “Bueno, yo recuerdo las veces que he trabajado acá. Me siento muy contento. Siempre vengo con gusto”, aseveró.

“(Osvaldo Cattone) era una persona encantadora, tenía una conexión muy buena. Era buen compañero con los actores. Se le recuerda con mucho cariño a Osvaldo”, agregó.