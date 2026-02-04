“Ya estoy bien”: Gustavo Bueno habla de su estado de salud y su regreso a ‘Al fondo hay sitio’

Gustavo Bueno con su papel de Don Gilberto en la serie peruana Al fondo hay sitio. |
Fuente: Al fondo hay sitio
Gustavo Bueno reapareció en Al fondo hay sitio sorprendiendo a fans
Gustavo Bueno conmovió a sus seguidores con su retorno a la serie Al fondo hay sitio. Fue el último 19 de diciembre que el actor peruano reapareció con su personaje de Don Gilberto al lado de Olinda Zapallal (Nidia Bermejo) protagonizando una de las escenas más nostálgicas de la duodécima temporada.
Fue en medio de un jardín, en Charhuanca, tierra natal del personaje, que Don Gilberto aparece sentado mientras llama a su esposa, quien acomoda unas flores. “Tortolita, sé que falta mucho para las doce, pero ya tengo hambre”, exclamó.
“Todavía no está la cena”, respondió Olinda, quien lucía un vestido rojo. “Me imagino que la casa está alborotada con los preparativos para la Navidad”, mencionó Don Gilberto mientras veía como su esposa se acercaba para ofrecerle chocolate.
En seguida, la esposa de ‘Don Gil’ se ve confundida y afectada al no escuchar alguna explicación de la ausencia de su esposo por tanto tiempo. “No es fácil”, expresó el personaje de Gustavo Bueno.
"¿Por qué? Si yo soy tu esposa. Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte. Me dijiste que te ibas unos cuántos días y ya han pasado meses y yo no entiendo. Todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques”, exclamó Olinda entre lágrimas. “Mañana lo haré”, contestó Gilberto.
“No. Me vas a contar ahora mismo”, mencionó Zapallal, quien regresó con una pequeña caja envuelta en una tela exigiendo “la verdad”. “Te juro que nunca más me vas a volver a ver”, sostuvo mientras Don Gilberto se mostraba claramente afectado.
¿Qué pasó con Gustavo Bueno?
Gustavo Bueno fue sometido a una delicada operación de columna vertebral a mediados de junio de 2025, luego de sufrir una fractura que lo mantuvo internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.
Según información de América Televisión, la intervención fue de alta precisión e incluyó una estabilización interna con tornillos y una descompresión de la médula espinal para prevenir posibles secuelas neurológicas.
Gracias al trabajo de los especialistas, el artista logró superar la etapa más crítica y recibió el alta médica a inicios de septiembre.
“He sido muy bien tratado. Ya llevo bastante tiempo en el hospital Rebagliati. La verdad, los voy a extrañar. A pesar de la complejidad de mi operación. Fue muy bien preparada. El Rebagliati es el mejor hospital del Perú (…) Fue una gran experiencia”, comentó Bueno.
Actualmente, el actor nacional continúa con una rutina de terapias de fortalecimiento y movilidad a fin de recuperar su independencia física.