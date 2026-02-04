Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Ya estoy bien”: Gustavo Bueno habla de su estado de salud y su regreso a ‘Al fondo hay sitio’

El actor Gustavo Bueno habló de su estado de salud tras operarse en la columna.
El actor Gustavo Bueno habló de su estado de salud tras operarse en la columna. | Fuente: Instagram (gustavobuenow)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor que da vida a Don Gilberto en 'Al fondo hay sitio' estuvo en el Teatro Marsano el último fin de semana. “Me siento muy contento”, expresó Gustavo Bueno.

Gustavo Bueno rompió su silencio y habló sobre su estado de salud luego de operarse la columna meses atrás. El reconocido actor peruano estuvo en el Teatro Marsano el último fin de semana y afirmó estar listo para volver a trabajar luego de su última aparición en la serie Al fondo hay sitio.

“Hay Don Gilberto para rato”, exclamó el actor de grandes películas nacionales como La ciudad y los perros y La boca del lobo.

En seguida, Bueno fue consultado sobre su larga ausencia en televisión y afirmó “estar bien” luego de que preocupara a sus fans al presentarse en silla de ruedas.

“Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos”, explicó en diálogo con el programa digital JimmyshowTv, en un video compartido en TikTok.

En otro momento, Gustavo Bueno destacó su vuelta al Teatro Marsano donde trabajó varios años al lado del fallecido director argentino-peruano, Osvaldo Cattone.  “Bueno, yo recuerdo las veces que he trabajado acá. Me siento muy contento. Siempre vengo con gusto”, aseveró.

“(Osvaldo Cattone) era una persona encantadora, tenía una conexión muy buena. Era buen compañero con los actores. Se le recuerda con mucho cariño a Osvaldo”, agregó.

Gustavo Bueno con su papel de Don Gilberto en la serie peruana Al fondo hay sitio.
Gustavo Bueno con su papel de Don Gilberto en la serie peruana Al fondo hay sitio. | Fuente: Al fondo hay sitio

Gustavo Bueno reapareció en Al fondo hay sitio sorprendiendo a fans

Gustavo Bueno conmovió a sus seguidores con su retorno a la serie Al fondo hay sitio. Fue el último 19 de diciembre que el actor peruano reapareció con su personaje de Don Gilberto al lado de Olinda Zapallal (Nidia Bermejo) protagonizando una de las escenas más nostálgicas de la duodécima temporada.

Fue en medio de un jardín, en Charhuanca, tierra natal del personaje, que Don Gilberto aparece sentado mientras llama a su esposa, quien acomoda unas flores. “Tortolita, sé que falta mucho para las doce, pero ya tengo hambre”, exclamó.

“Todavía no está la cena”, respondió Olinda, quien lucía un vestido rojo. “Me imagino que la casa está alborotada con los preparativos para la Navidad”, mencionó Don Gilberto mientras veía como su esposa se acercaba para ofrecerle chocolate.

En seguida, la esposa de ‘Don Gil’ se ve confundida y afectada al no escuchar alguna explicación de la ausencia de su esposo por tanto tiempo. “No es fácil”, expresó el personaje de Gustavo Bueno.

"¿Por qué? Si yo soy tu esposa. Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte. Me dijiste que te ibas unos cuántos días y ya han pasado meses y yo no entiendo. Todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques”, exclamó Olinda entre lágrimas. “Mañana lo haré”, contestó Gilberto.

“No. Me vas a contar ahora mismo”, mencionó Zapallal, quien regresó con una pequeña caja envuelta en una tela exigiendo “la verdad”. “Te juro que nunca más me vas a volver a ver”, sostuvo mientras Don Gilberto se mostraba claramente afectado.

¿Qué pasó con Gustavo Bueno?

Gustavo Bueno fue sometido a una delicada operación de columna vertebral a mediados de junio de 2025, luego de sufrir una fractura que lo mantuvo internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

Según información de América Televisión, la intervención fue de alta precisión e incluyó una estabilización interna con tornillos y una descompresión de la médula espinal para prevenir posibles secuelas neurológicas.

Gracias al trabajo de los especialistas, el artista logró superar la etapa más crítica y recibió el alta médica a inicios de septiembre.

“He sido muy bien tratado. Ya llevo bastante tiempo en el hospital Rebagliati. La verdad, los voy a extrañar. A pesar de la complejidad de mi operación. Fue muy bien preparada. El Rebagliati es el mejor hospital del Perú (…) Fue una gran experiencia”, comentó Bueno.

Actualmente, el actor nacional continúa con una rutina de terapias de fortalecimiento y movilidad a fin de recuperar su independencia física.

@jimmyshowtve Gustavo Bueno (Entrevista exclusiva) #jimmyshowtv #gustavobueno #afhs #alfondohaysitio #teatromarsano ♬ sonido original - JimmyshowTv
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
gustavo bueno Al Fondo Hay Sitio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA