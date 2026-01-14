Cat Missal y Costa D’Angelo, estrellas de 'Dime más mentiras', adelantan una tercera temporada "retorcida" y al límite

La nueva temporada de Dime más mentiras eleva la intensidad emocional y pone a sus personajes frente a decisiones que lo cambian todo. En diálogo con RPP, Cat Missal y Costa D’Angelo hablan sobre la evolución de sus personajes, las sorpresas que vienen y por qué esta entrega marcará un antes y un después en la serie.

Con relaciones al límite, secretos que se expanden por el campus y personajes obligados a enfrentar las consecuencias de sus propios actos, Dime más mentiras entra en su tercera temporada sin bajar la intensidad. La serie ya tiene sus tres primeros episodios disponibles y continuará con estrenos semanales cada martes hasta completar ocho capítulos.

En esta entrega, la historia retoma la compleja relación entre Lucy (Grace Van Patten) y Stephen (Jackson White) justo a tiempo para un nuevo semestre en la Universidad Baird. Aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado y una nueva controversia amenazan con desbordarlo todo, arrastrando también a su círculo más cercano, entre ellos Bree y Alex.

En conversación exclusiva con RPP, Cat Missal y Costa D’Angelo, quienes interpretan a Bree y Alex, respectivamente, adelantaron lo que puede esperar el público de una temporada que ellos mismos describen como decisiva para el rumbo de la serie.

Mira el tráiler de la tercera temporada de Dime más mentiras a continuación...

Bree ante una decisión que lo cambia todo

Para Cat Missal, la tercera temporada de Dime más mentiras (Tell Me Lies, en inglés) representa un punto de quiebre para Bree. Su personaje, presente desde el inicio de la serie, finalmente toma una decisión mayor que redefine su recorrido emocional.

“Me sorprendió muchísimo”, confiesa la actriz estadounidense sobre el rumbo que toma Bree. “Creo que el público también va a estar extremadamente sorprendido, y eso es lo divertido”.

Al mirar hacia atrás, Missal describe la evolución de su personaje como un proceso que se fue construyendo con el tiempo, tanto dentro como fuera de la pantalla. “Fue interesante construir el mundo sabiendo a dónde iban a llegar, pero el crecimiento emocional también vino de interpretarla a lo largo del tiempo, de atravesar sus obstáculos y, en parte, de mi propio crecimiento personal”.

Sonia Mena y Branden Cook forman parte del elenco de 'Dime más mentiras' como Pippa y Evan, dos personajes centrales de la historia.Fuente: Hulu

Alex y la búsqueda de pertenencia

Costa D’Angelo se sumó a la serie esta temporada en un universo ya cargado de vínculos intensos y conflictos emocionales. Lejos de resultar intimidante, su llegada estuvo marcada por un clima de cercanía.

“Estaba nervioso al principio, es algo humano”, admite. “Pero justo cuando llegué a Toronto para grabar era mi cumpleaños. El elenco me recibió con una torta, salimos a cenar juntos y todo se volvió muy natural”, agregó.

Esa confianza fue clave para interpretar a Alex, un personaje atravesado por el abandono y la falta de afecto, pero también por una fuerte voluntad de salir adelante. “Viene de un lugar difícil, pero ha trabajado duro para hacerse un camino. Creo que es importante mostrar que, incluso con una infancia complicada, todavía hay esperanza y luz”, explica.

Los primeros episodios de la tercera temporada de 'Dime más mentiras' ya se encuentran disponibles en Disney+.Fuente: Hulu

Un rompecabezas emocional

La estructura narrativa de la serie, que avanza y retrocede en el tiempo, funciona como un rompecabezas que se arma poco a poco. Para Missal, ese formato hace que incluso los actores sigan descubriendo a sus personajes en el proceso.

“Uno cree que ya lo sabe todo porque tiene los guiones, pero sigo aprendiendo cosas sobre Bree mientras filmamos y también cuando la serie sale al aire”, señala. “Es un proceso constante”.

Esa revelación progresiva acompaña al espectador en su propia lectura de los personajes, exponiendo verdades incómodas y decisiones que no siempre tienen una respuesta clara.

Costa D’Angelo se suma al elenco de 'Dime más mentiras' como Alex, un nuevo personaje que llega para sacudir al grupo.Fuente: Hulu

¿Qué dejará esta temporada en el público?

Más allá de las relaciones caóticas y las elecciones cuestionables, Dime más mentiras mantiene en su núcleo una búsqueda constante de conexión real. Para Costa D’Angelo, ese es uno de los mensajes más potentes de la temporada.

“Alex encuentra cosas buenas en la vida incluso cuando todo parece difícil”, afirma. “Creo que es importante mostrar que se puede venir de lugares muy duros y aun así salir adelante”.

Missal coincide y destaca la identificación que genera Bree en la audiencia. “Aunque su historia no sea idéntica a la de todos, muchos hemos sentido alguna vez esa soledad, esa sensación de ser un poco outsiders. Es algo muy humano, y tanto Bree como Alex lidian con eso”.

El elenco de 'Dime más mentiras' incluye a Jackson White, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook y Alicia Crowder, entre otros.Fuente: Hulu

Dime más mentirás en una sola palabra

Si tuvieran que resumir esta tercera entrega en una sola palabra, ambos coinciden en que no será tranquila. Para Costa D’Angelo, la palabra es clara: “Clímax. En todos los sentidos”. Cat Missal, en cambio, elige otra definición igual de inquietante: “Retorcida”.

Mientras aún quedan varios episodios por descubrir —que se estrenarán cada martes hasta completar los ocho capítulos—, lo que queda claro tras ver esta temporada por adelantado es que no se equivocan: Dime más mentiras promete llevar a sus personajes (y a su audiencia) hasta el límite.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis