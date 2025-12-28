Christian Pulisic desmiente romance con Sydney Sweeney: “Dejen de inventar historias”

“Noticias falsas, chicos, dejemos ya ese rumor tonto”, escribió el futbolista estadounidense tras la ola de especulaciones en redes sociales.

El futbolista Christian Pulisic salió al frente para desmentir los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Sydney Sweeney. El capitán de la selección estadounidense utilizó sus redes sociales para negar cualquier relación amorosa con la estrella de Euphoria, luego de que versiones sin confirmar se viralizaran en internet.

El rumor comenzó esta semana tras una publicación de la cuenta italiana especializada en fútbol DNA Bomber, información que luego fue replicada por medios deportivos como La Gazzetta dello Sport y plataformas de entretenimiento. En cuestión de horas, el supuesto romance se convirtió en tendencia y dio pie a comentarios, teorías y bromas en redes.

Christian Pulisic se pronuncia

Ante la magnitud del rumor, Pulisic reaccionó de manera directa. “Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario exigir responsabilidades a las fuentes; puede afectar la vida de las personas”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram el 28 de diciembre. Además, en los comentarios de otra publicación que lo emparejaba con la actriz, fue aún más tajante: “Noticias falsas, chicos, dejemos ya ese rumor tonto.”.

El delantero estadounidense, de 26 años, atraviesa un sólido momento deportivo con el AC Milan y sigue siendo una de las piezas clave de la selección de su país. Aunque en el pasado fue vinculado con la golfista Alexa Melton, Pulisic siempre ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático.

Por su parte, Sydney Sweeney, de 27 años, terminó recientemente su compromiso con el productor Jonathan Davino. En los últimos meses, la actriz ha sido relacionada con el empresario musical Scooter Braun, aunque ella no ha confirmado públicamente ningún romance.

¿Cómo surgieron los rumores?

Los rumores comenzaron a circular el 25 de diciembre, cuando la columna de chismes italiana DNA Bomber publicó una versión no confirmada que rápidamente ganó tracción en redes. Sin embargo, distintos reportes indican que Pulisic mantiene una relación con la atleta Alexa Melton desde 2024.

En paralelo, medios estadounidenses como People han señalado que Sydney Sweeney mantiene una relación estable con Scooter Braun desde septiembre. “Scooter y Sydney están muy bien y su relación es seria”, aseguró una fuente al medio a inicios de diciembre.

La pareja ha sido vista junta en varias ocasiones durante la temporada navideña, incluyendo una aparición en Central Park, en Nueva York, donde fueron fotografiados compartiendo un beso. Según fuentes cercanas, tanto amigos como familiares de ambos se muestran felices con la relación.

