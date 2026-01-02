¿Cristiano Ronaldo antes que su esposa? Jugador del Stuttgart pone primero a CR7 en su recap del 2025

El defensor alemán publicó sus momentos más importantes del año y colocó primero su duelo ante CR7 antes que su boda con Lea.

El futbolista alemán Maximilian Mittelstädt publicó en Instagram su collage anual con los momentos más destacados del 2025, ofreciendo a sus seguidores un repaso de vivencias tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de los fanáticos del fútbol y generó risas en redes sociales.

Aunque el jugador del Stuttgart se casó con su pareja de toda la vida, Lea, el 31 de diciembre de 2024 y celebró su boda en 2025, la esperada imagen del matrimonio no fue la protagonista del recap. En su lugar, la primera fotografía que encabeza el resumen muestra a Mittelstädt enfrentándose nada menos que a Cristiano Ronaldo durante un partido de la Nations League.

Los seguidores reaccionaron entre bromas y comentarios en las fotos: “Primero la foto con CR7, muy importante”, “¡Conocer a Ronaldo fue mejor que casarse!”, “Bendecido con el mejor”, Ronaldo primero, esposa segundo”, fueron algunos de ellos.

La boda de Maximilian Mittelstädt

El futbolista Maximilian Mittelstädt, de 28 años, y la influencer Lea Prinz, de 26, se casaron en Mallorca. De acuerdo con la publicación de la modelo, la ceremonia y la recepción de la boda se celebraron al aire libre el 11 de junio de 2025, mientras que la pareja ya había celebrado una ceremonia civil el 31 de diciembre de 2024 en Stuttgart con sus familiares y amigos más cercanos.

La pareja pasó su luna de miel en las Maldivas antes de que el lateral izquierdo comenzara la pretemporada con el VfB Stuttgart en julio.

Lea Prinz usó un vestido adornado con flores bordadas en 3D que caían en cascada desde la zona del busto hasta la falda de tul. La silueta en forma de A del vestido se realzó con una enagua, creando el look princesa. La cabellera de la influencer tenía unas ondas, y su largo velo, sujeto en la nuca, caía varios metros hasta el suelo y adornado con encaje 3D.

Pero no fue solo la novia la que brilló de blanco. Maximilian Mittelstädt también eligió un clásico traje de tres piezas color crema, compuesto por chaqueta, pantalón y chaleco. Su camisa, pajarita y zapatos combinaban a la perfección.