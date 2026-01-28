Puerto Rico nombra una carretera en honor a Daddy Yankee

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó de manera unánime, una medida para nombrar dos vías del país en reconocimiento al artista urbano Daddy Yankee y al exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán, recientemente exaltado al Salón de la Fama del Béisbol.

Según informó el cuerpo legislativo en un comunicado, una de las disposiciones establece que la totalidad de la carretera estatal PR-36, ubicada en San Juan, llevará el nombre de 'Daddy Yankee', como homenaje a la trayectoria artística y la entrega cultural de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del intérprete.

La segunda medida denomina como 'Avenida Carlos Iván Beltrán' un tramo de la carretera PR-670 que pasa frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del exbeisbolista, situado en el norte de la isla.

Las autoridades de Puerto Rico indicaron que se realizará una actividad oficial para develar el nombre de la avenida y colocar la señalización vial correspondiente, tarea que estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el gobierno municipal.

Grandes representantes de Puerto Rico

Daddy Yankee, conocido por éxitos como Gasolina, anunció su retiro de la música urbana en 2022 luego de más de 30 años de carrera. Su último concierto se llevó a cabo en diciembre de 2023, tras lo cual se enfocó en la música cristiana. En julio regresó con un nuevo sencillo titulado Sonríele, bajo el nombre artístico DY.

Por su parte, Carlos Beltrán, de 48 años, fue seleccionado el pasado 20 de enero como el sexto pelotero puertorriqueño en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. A lo largo de 20 temporadas, destacó como uno de los bateadores ambidiestros más reconocidos en la historia del béisbol profesional.