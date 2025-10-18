Ed Williams, actor de la película '¿Y dónde está el policía?', murió a los 98 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ed Williams, el actor que interpretó al científico Ted Olson en la serie de televisión Police Squad y en las películas originales de The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?), falleció a los 98 años.

Stephanie Williams, nieta del actor, confirmó su fallecimiento al medio especializado The Hollywood Reporter y precisó que ocurrió el pasado 2 de octubre.

Nacido en San José, California, en 1926, Williams sirvió a la marina de EE.UU. antes de mudarse a Hollywood con su esposa, Nancy, en 1955.

Comenzó su trabajo actoral en teatro y puso pausa a su carrera para enseñar radiodufusión en una escuela de Los Ángeles.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La trayectoria actoral de Ed Williams

En la década de los años sesenta, Williams volvió a audicionar pero no fue hasta 1982 que consiguió su papel más conocido como el científico Ted Olson en 'Police Squad!', una serie de televisión de comedia que satirizaba los dramas policiales.

Además de su interpretación como Olson, Williams tuvo un papel corto en la película Father of the Bride (El padre de la novia) (1991), protagonizada por Steve Martin y Diane Keaton.

El actor protagonizó un capítulo de Crazy Like a Fox y apareció en proyectos como Ratboy (1986), Nickel & Dime (1992), Carnosaur (1993), y Hollywood Radio Players (2022-2023) fue el último.