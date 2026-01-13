“Se me hace muy siniestro”: Edgar Vivar reacciona a falsos rumores sobre su muerte

El actor mexicano aclaró su estado de salud tras la reaparición de noticias falsas en redes sociales y cuestionó el impacto de este tipo de contenidos en el público.

A sus 77 años, Edgar Vivar, recordado por interpretar al señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del 8, salió al frente para desmentir nuevamente los rumores sobre su supuesta muerte que volvieron a circular en redes sociales en los últimos días.

En declaraciones al programa De primera mano, el actor aseguró encontrarse en buen estado de salud y activo profesionalmente. “Estamos razonablemente bien, gracias a Dios, con proyectos, con presiones y con esperanzas, como pasa siempre al comenzar un año”, señaló ante las cámaras.

¡Edgar Vivar REACCIONA a 'BROMA' de Carlos Villagrán al llamar 'Ñoño' a un niño! El actor asegura que debe existir un respeto a los fans #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/5exjQywR3i — De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2026

¿Cómo responde Edgar Vivar a los falsos rumores de su muerte?

Vivar recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de desinformación. De hecho, el año pasado hubo una nota donde me mataron en redes sociales: "Pues, no me avisaron”, comentó con ironía. Luego agregó: “A cada rato pasa. Ya perdí la cuenta, pero eso quiere decir que todavía soy motivo de curiosidad”.

Sin embargo, el actor fue crítico con este tipo de publicaciones. “Se me hace muy siniestro y además juegan con el público. Quiero pensar que hay gente que me quiere, y que hay más gente que quiere que la que no. Pero medrar con malas noticias...”, afirmó.

Edgar Vivar habla de la polémica de Carlos Villagrán

En otro momento de la entrevista, Edgar Vivar también fue consultado por un episodio reciente que generó debate en redes sociales. Se trata de un video viral en el que Carlos Villagrán, impostando la voz como Kiko, responde a un niño que le pide una foto llamándolo “Ñoño”, lo que dividió opiniones.

Al respecto, Vivar respondió: “Estamos viviendo otros tiempos. Ahora hay una piel mucho más delgada. El contexto hay que verlo en sus circunstancias”, explicó. “Hay cosas que ahora son políticamente correctas y en mi época, no. Los tiempos cambian, qué le vamos a hacer”.

Incluso bromeó sobre su experiencia personal: “Siempre he dicho que ahora está tan de moda el bullying, pero yo he estado de moda desde hace muchos años”.

Consultado sobre si este tipo de situaciones afectaron su vida personal, Vivar fue claro: “No. Traté de adaptarme”. Y concluyó: “Una cosa es el trabajo y otra tomarse las cosas personales. Yo ya voy a más de la mitad de mi vida y trato de vivir lo más tranquilo posible. Hay cosas que no vale la pena cargar”.

