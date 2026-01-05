Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó en Las Vegas [VIDEO]

Rick Harrison, estrella del programa El precio de la historia (Pawn Stars), contrajo matrimonio con Agripina 'Angie' Polushkin en una ceremonia que se llevó a cabo el sábado 3 de enero en Las Vegas. La boda tuvo lugar en la famosa capilla Little White Chapel y fue confirmada por el propio Harrison a través de su cuenta de Instagram.

La ceremonia fue oficiada por un imitador de Elvis Presley, una tradición habitual en ese lugar de la ciudad. Tras el acto, los recién casados realizaron una celebración privada en Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, el restaurante de barbacoa propiedad de Rick, ubicado a pocos pasos de la tienda Gold & Silver Pawn Shop.

"Estamos muy emocionados de comenzar este nuevo capítulo como esposo y esposa, y celebrarlo con amigos y familiares en Las Vegas", expresaron los recién casados en declaraciones a People.

Un representante del presentador informó a TMZ que la boda no contó con padrino. Su compañero de programa, Chumlee, no pudo asistir a la ceremonia y su hijo Corey reside actualmente en México. Sin embargo, sí estuvo presente su nieta, Elizabeth Harrison.

Rick Harrison y Angie Polushkin posan para una foto de Instagram en París en junio de 2024.Fuente: Instagram: Rick Harrison

La romántica pedida de mano de Rick Harrison a Agripina Polushkin

Harrison anunció su compromiso en marzo de 2025, cuando compartió en redes sociales imágenes de la pedida de mano realizada en un viñedo de Casablanca, en Chile. "¡Dijo que sí!", escribió entonces junto a las fotos del momento. Por su parte, Polushkin publicó varias imágenes del mismo día, acompañadas por la canción I Said Yes, de Sunny Bloom, y comentó: "Recorrimos una hermosa viña en Chile y Rick se arrodilló 🥰".

Según TMZ, esta fue la segunda vez que Harrison le propuso matrimonio a Polushkin. La primera ocurrió en su casa, pero después de que sus hijastras la describieran como "la propuesta menos romántica de la historia", decidió repetirla en sus vacaciones.

Como parte de la pedida de mano, Rick Harrison entregó a Agripina Polushkin un anillo de 6.5 quilates, procedente de su conocida casa de empeño. Una fuente señaló al medio que el presentador describió la joya como "impresionante, al igual que Angie".

Rick Harrison anunció su compromiso con quien hoy es su esposa en marzo de 2025, cuando compartió imágenes del momento en que le propuso matrimonio bajo un árbol en un viñedo de Casablanca, Chile.Fuente: Instagram: Rick Harrison

¿Cómo se conocieron Rick Harrison y Agripina Polushkin?

Rick Harrison contó a People que había conocido a Agripina Polushkin a inicios de 2024 y confirmó que ella trabaja como enfermera en Las Vegas. En ese momento, ambos se encontraban en Europa celebrando el cumpleaños de ella, viaje que publicaron en redes sociales con imágenes desde París y Londres.

Este es el cuarto matrimonio de Rick Harrison. Anteriormente estuvo casado con Deanna Burditt, de quien se divorció en 2020 tras cerca de siete años de matrimonio.

También contrajo matrimonio con Kim Harrison, con quien tuvo a sus hijos Adam y Corey, y con Tracy Harrison, con quien comparte a su hijo Jake. Adam falleció en enero de 2024 a los 39 años a causa de una sobredosis.

El enlace tuvo lugar el 3 de enero y fue seguido por una celebración en el restaurante Rick’s Rollin Smoke BBQ & Tavern, de propiedad de Harrison. | Fuente: Instagram: Rick Harrison