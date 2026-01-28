Encuentran quiste en la columna de Quinton Aaron, protagonista de ‘Un sueño posible’, mientras sigue “luchando por su vida”

Según su familia, podría someterse a una cirugía de espalda y, de ser así, requeriría terapia física que lo dejaría “confinado a una silla de ruedas”.

El recordado protagonista de Un sueño posible (The Blind Side), Quinton Aaron, está luchando por su vida después de caerse por las escaleras de su casa en Atlanta, según su mánager. De acuerdo con la página GoFoundMe, el artista está “con soporte vital debido a una infección sanguínea grave”.

“Esto ha sido repentino, aterrador y abrumador para sus seres queridos”, escribió el organizador de la página, Veterans Aid Network.

Sin embargo, los médicos encontraron un quiste en su columna y están haciendo algunos exámenes para ver si es benigno. Según su familia, podría someterse a una cirugía de espalda y, de ser así, requeriría terapia física que lo dejaría “confinado a una silla de ruedas”.

“Quinton ha dedicado su vida a inspirar a otros, recordándonos que la compasión y la humanidad aún importan en este mundo. Ahora, mientras libra una de las batallas más difíciles de su vida, rodeémoslo con ese mismo amor”, dice la página.

La esposa de Aaron, Margarita, dijo que el actor estaba “haciendo un progreso significativo” con “pequeños momentos en los que mueve los dedos o intenta abrir los ojos”.

Quinton Aron fue protagonista de ‘Un sueño posible’

Un sueño posible es una película basada en la historia real de Michael Oher, un joven afroamericano que superó una infancia difícil marcada por la pobreza y el abandono para convertirse en una estrella del fútbol americano.

La película sigue a Michael (interpretado por Quinton Aaron), un adolescente sin hogar que es acogido por la familia Tuohy, encabezada por Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) y su esposo Sean (Tim McGraw). A pesar de los prejuicios y las dificultades, Anne se convierte en una figura clave en la vida de Michael, brindándole apoyo emocional y académico, además de impulsarlo en su carrera deportiva. Con el tiempo, Michael desarrolla su talento en el fútbol americano y logra obtener una beca para jugar en la Universidad de Misisipi.

La película fue un gran éxito de taquilla y recibió críticas positivas, especialmente por la actuación de Sandra Bullock, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel. También fue nominada a Mejor Película.

Años después del estreno, Michael Oher expresó que la película no reflejaba con precisión su vida y que sentía que lo retrataban como alguien con poca capacidad para comprender el fútbol, cuando en realidad ya tenía habilidades deportivas antes de conocer a los Tuohy. Además, descubrió que su adopción fue mentira.