Pamela Anderson admite que extraña a Tommy Lee: “Siempre vamos a estar conectados”

De acuerdo con la actriz, el nuevo matrimonio de su exesposo no le permite tener buena comunicación con él, a pesar de que tienen dos hijos.

Entre 1995 y 1998, Pamela Anderson estuvo casada con el músico Tommy Lee. Como se recuerda, su matrimonio fue mediático y ambos protagonizaron titulares durante mucho tiempo. Sin embargo, fruto de su unión nacieron dos hijos: Brandon y Dylan.

Tras años de no mencionar a su expareja, la actriz reflexionó sobre este polémico romance durante una entrevista con Andy Cohen en Radio Andy de SiriusXM.

En la conversación, Pamela Anderson mencionó que le gustaría tener más cercanía con Tommy Lee ya que, actualmente, sus hijos están formando sus propias familias y quisiera que todos convivieran.

“Ojalá tuviéramos una mejor relación. No he hablado con él en mucho tiempo. Lo extraño, y con los hijos casándose y tieniendo nietos, siempre vamos a estar conectados de alguna manera”, confesó.

Sin embargo, la recordada protagonista de Baywatch reconoció que la actual esposa del baterista de de Mötley Crüe, Brittany Furlan, ha complicado la comunicación entre ambos.

“Creo que él es un verdadero romántico, muy dedicado a su esposa, y creo que simplemente no quiere causar ningún problema. O tal vez no lo sé, pero no me gusta. Tengo que mantenerme al margen y no debería decir nada, pero les deseo lo mejor”, agregó.

El polémico romance entre Pamela Anderson y Tommy Lee

En la fiesta de fin de año de 1994, Pamela conoció a Tommy Lee, baterista de la banda Mötley Crüe. Un mes después, se encontraron en Cancún, México, se enamoraron a primera vista. Después de cuatro días de su cita, se casaron. “Tenía un anillo rosado en una mano, me lo saqué y le propuse matrimonio. Fue espontáneo, no lo pensé. Su respuesta fue meterme la lengua hasta lo más profundo de mi garganta”, dijo el músico para la revista People.

Como todo fue tan rápido, la madre de Anderson se enteró por esa publicación. Su relación fue mediática y protagonizaron uno de los escándalos más recordados: se filmaron mientras mantenían relaciones en su casa en Malibú y el material se filtró. Llegó a Internet y fue el punto de quiebre en su matrimonio.

“La frustración y dolor que nos trajo el escándalo por el ‘sex tape’ le agregó estrés a nuestra relación, que ya de entrada era muy intensa. Simplemente nos consumió”, contó Lee, justificando su ruptura en 1996, después de que naciera Brandon, su primer hijo. En noviembre de ese año, Anderson presentó los papeles de divorcio, pero se arrepintió y en diciembre del año siguiente nació Dylan, su segundo hijo.

Pero la relación no mejoró hasta que, en febrero de 1998, presentó una denuncia de violencia física. Lee fue detenido y estuvo seis meses en la cárcel. No obstante, diez años después, retomaron su romance: “Solo lo hemos intentado 800 veces; 801, aquí vamos. Pamela y los niños se han mudado conmigo. Es increíble. Definitivamente está funcionando”, dijo el baterista a la revista Rolling Stone.