Globos de Oro 2026: Jessie Buckley gana como mejor actriz de drama por la película 'Hamnet'

Jessie Buckley sigue a paso fime en su carrera en Hollywood. La irlandesa de 36 años se consagró en los Globos de Oro 2026 al llevarse la categoría Mejor actriz de drama por su destacada actuación de Agnes Shakespeare en la película de drama histórico Hamnet.

En efecto, luego de ganar el mismo premio en los Critics Choice Awards la semana pasada, Buckley pudo llevarse el Globo de Oro superando a las nominadas: Jennifer Lawrence (Die My Love), ​Renate Reinsve (Valor sentimental), Julia Roberts (After the Hunt), Tessa Thompson (Hedda) y Eva Victor (Sorry, Baby).

Es así como Jessie Buckley logró un nuevo premio en la ceremonia de la 83ª edición de los Globos de Oro llevado a cabo en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, la noche del último domingo 11 de enero.

En esta oportundidad, Hamnet, producida por Focus Features, logró consolidarse con seis nominaciones: Mejor película dramática, Mejor actor de reparto (Paul Mescal), Mejor director (Chloé Zhao), Mejor guión (Chloé Zhao y Maggie O'Farrell) y Mejor banda sonora original (Max Richter).