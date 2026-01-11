Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Globos de Oro 2026: Jessie Buckley gana como mejor actriz de drama por la película 'Hamnet'

Jessie Buckley gana como Mejor actriz de drama en los Globos de Oro 2026.
Jessie Buckley gana como Mejor actriz de drama en los Globos de Oro 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chris Torres
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La actriz irlandesa consiguió el Globo de Oro tras vencer a ​Jennifer Lawrence, ​Julia Roberts, Tessa Thompson, entre otras nominadas. Días atrás, ganó el premio Critics Choice Awards.

Jessie Buckley sigue a paso fime en su carrera en Hollywood. La irlandesa de 36 años se consagró en los Globos de Oro 2026 al llevarse la categoría Mejor actriz de drama por su destacada actuación de Agnes Shakespeare en la película de drama histórico Hamnet.

En efecto, luego de ganar el mismo premio en los Critics Choice Awards la semana pasada, Buckley pudo llevarse el Globo de Oro superando a las nominadas: Jennifer Lawrence (Die My Love), ​Renate Reinsve (Valor sentimental), Julia Roberts (After the Hunt), Tessa Thompson (Hedda) y Eva Victor (Sorry, Baby).

Es así como Jessie Buckley logró un nuevo premio en la ceremonia de la 83ª edición de los Globos de Oro llevado a cabo en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, la noche del último domingo 11 de enero.

En esta oportundidad, Hamnet, producida por Focus Features, logró consolidarse con seis nominaciones: Mejor película dramática, Mejor actor de reparto (Paul Mescal), Mejor director (Chloé Zhao), Mejor guión (Chloé Zhao y Maggie O'Farrell) y Mejor banda sonora original (Max Richter).

Jessie Buckley y Paul Mescal protagoniza la película de drama histórico Hamnet.
Jessie Buckley y Paul Mescal protagoniza la película de drama histórico Hamnet. | Fuente: Focus Features

¿Qué dijo Jessie Buckley tras ganar el Globo de Oro?

Jessie Buckley no pudo evitar expresar su alegría por obtener el Globo de Oro en la categoría Mejor actriz de drama.

“Este no es un sentimiento o una situación normal, pero gracias, Globos de Oro, gracias Focus y todos los que apoyaron esta película”, comenzó diciendo la también actriz de Wicked Little Letters, Pienso en el final y Secretos oscuros.

En otro momento, Buckley agradeció a la directora Chloé Zhao, al equipo de producción, en especial al jefe de iluminación, Tomasz Sternicki.

“Un día lo encontré en la parte trasera de su camioneta, picando patatas, cebollas y carne. Estaba preparando sopa —trajo su enorme olla de hierro fundido desde Polonia—. Y esta sopa empezó a aparecer en el set, así que estaba deliciosa”, comentó.

Jessie Buckley ganó como Mejor actriz en los Critics Choice Awards 2026

La semana pasada, Jessie Buckley ganó el premio Mejor actriz en los Critics Choice Awards 2026. En su discurso, se refirió a su compañero de reparto, Paul Mescal, quien interpretó al histórico dramaturgo y poeta William Shakespeare.

“Paul, te quiero muchísimo. Y sé que muchas otras mujeres en esta sala también lo hacen, pero qué va (…) Te bebería como agua trabajando contigo todos los días. Eres un gigante de corazón y muchas gracias por hacerme un poco más humana”, señaló.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Globos de Oro 2026 Jessie Buckley Hamnet

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA