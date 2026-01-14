¿Rosalía encontró el amor? Cantante española fue vista de la mano con la modelo Loli Bahia

Las imágenes de Rosalía y Loli caminando por las calles de Paris causaron revuelo en redes sociales.

Parece que Rosalía ha vuelto a encontrar el amor. La cantante española fue vista paseando de la mano con la modelo francesa Loli Bahia.

Mientras paseaban por París e iban de compras, la intérprete de La Perla fue fotografiada junto a la top model tomadas de la mano y dándose muestras de afecto lo que aumentaron los rumores de una posible relación sentimental.

Hasta el momento, ni una ha salido a confirmar o negar un romance. Recordemos que hace poco, Rosalía tuvo un breve romance con Jeremy Allen White y tiempo después, con el actor aleman Emilio Sakraya.

Con un conjunto oversize para no llamar la atención, la artista se mostró relajada y feliz acompañada de quien sería su nueva pareja.

Rosalía and Loli Bahia are quite literally everything to me pic.twitter.com/g9V3k9V15j — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) January 13, 2026

El historial amoroso de Rosalía

1. C.Tangana

Rosalía y Antón, nombre verdadero de C.Tangana, se conocieron en 2016 cuando la artista española aún no era muy conocida y el artista ya estaba comenzando a hacerse camino en la industria musical. Colaboraron en Llámame más tarde y Antes de morirme, fruto de estos temas nació el amor.

El amor duró dos años, hasta 2018, sin embargo, parecía que la relación no terminó nada bien ya que ambos se mandaban indirectas en redes sociales.

2. Hunter Schafer

En 2024, Hunter, reconocida por su trabajo en Euphoria, reveló que salió con Rosalía en 2019 y decidió contarlo con el permiso de la cantante española.

Si bien afirmó que su romance terminó después de cinco meses, siguen siendo buenas amigas hasta la actualidad. “Rosalía es de la familia pase lo que pase”, dijo en eses entonces.

3. Rauw Alejandro

En 2021, Rosalía compartió con sus seguidores la noticia de su relación con Rauw Alejandro. En ese tiempo, lanzaron un álbum RR que contenía tres canciones Beso, Vampiros y Promesa en los que contaban su historia de amor. Además, en uno de sus videoclips, Rauw mostró su anillo de compromiso.

No obstante, cuatro meses después, se hizo pública su ruptura donde el cantante puertorriqueño eliminó todas sus fotos juntos de Instagram. En 2023, Rauw lanzó Hayami Hana: “Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar”, reza parte de la canción.

Rosalía no había respondido hasta el lanzamiento de su último álbum Lux, con el tema La Perla en el que señala a un “Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”.

4. Jeremy Allen White

Mientras algunos fans esperaban la reconciliación entre Rauw Alejandro y Rosalía, la española se mostró feliz entre besos y abrazos con el protagonista de The Bear, Jeremy Allen-White. Esto se dio tiempo después de que el actor se separara de la madre de sus dos hijos.

La relación duró pocos meses ya que Jeremy fue visto besando a su coprotagonista de la serie de Disney, Molly Gordon.

4. Emilio Sakraya

A mediados de 2025, surgieron rumores de que Rosalía tenía un romance con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, protagonista de la serie Warrior Nun. Fueron captados en Múnich, después en Madrid y Barcelona, pero nunca confirmaron o negaron una relación.