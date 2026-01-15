Emma Heming, esposa de Bruce Willis, comparte mensaje en Instagram tras rumores sobre la muerte del actor

Hace unos días, el nombre de Bruce Willis se volvió tendencia debido a rumores que aseguraban que el actor había fallecido. Estas versiones surgieron en medio de la preocupación por su estado de salud, ya que la estrella de Hollywood padece demencia frontotemporal, diagnosticada en 2023.

A raíz de su condición, el protagonista de El Sexto Sentido se retiró oficialmente de la actuación en 2022. Desde entonces, sus apariciones públicas se han reducido de manera considerable, por lo que su esposa, la modelo y actriz británica Emma Heming Willis, se convitió en la principal fuente de información sobre su situación actual.

Heming ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la salud del actor. Además, su exesposa Demi Moore y sus hijas también han brindado información sobre el proceso que atraviesa Willis, incluyendo su traslado a un centro de cuidados especiales debido al avance de su demencia frontotemporal.

El origen de los rumores sobre la supuesta muerte de Bruce Willis

Las especulaciones sobre la presunta muerte de Bruce Willis surgieron luego de que Emma Heming compartiera un video con algunos recuerdos junto a él. En la publicación, dijo que lo extrañaba, especialmente por los momentos, actividades y aventuras que solían compartir antes de que su situación médica cambiara.

Sin embargo, el mensaje fue interpretado de manera errónea por algunos usuarios, lo que dio pie a versiones no confirmadas sobre el estado de salud del actor. Ante esta situación, Heming difundió un nuevo mensaje para aclarar que la información era falsa.

El mensaje de Emma Heming tras lo rumores de la supuesta muerte de Bruce Willis

El miércoles 14 de enero, Emma Heming compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram con la frase: "El mundo sigue moviéndose porque existe una cuidadora".

La modelo, de 47 años, explicó en distintas ocasiones que, aunque está pendiente de la salud y el bienestar de Bruce Willis, no se define simplemente como su cuidadora, sino como su compañera de vida durante este proceso.

Dicha frase pertenece originalmente a la cuenta de Instagram de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, conocida en redes como Domestic Workers (@domesticworkers), una organización que promueve la visibilización del trabajo de quienes brindan apoyo y atención en el ámbito doméstico.