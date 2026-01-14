Jennifer Lawrence recibe críticas por reubicar a su perro que mordió a su hijo: “Me dieron ganas de exterminarlo”

La actriz Jennifer Lawrence está en medio de la polémica luego de que tomara la decisión de sacar de su casa a su chihuahua Princess Pippi Longstocking después de que mordiera a su hijo. En medio de la promoción del estreno de la película Die My Love, la actriz sorprendió con su confesión.

“Después de tener un hijo, los perros comenzaron a darme mucho miedo. Es como si no los reconociera. Solo los veo como una amenaza. Uno mordió a mi hijo y me dieron ganas de exterminar a todos los perros. Pensé: ‘Voy a matarte, a ti, a tu maldita familia y a tus malditos amigos. Voy a ir a China y me encargaré de tus amigos allí. Cualquiera que se parezca a ti está muerto’”, dijo con su clásico sarcasmo.

Si bien muchos se rieron con sus declaraciones, Lawrence ha recibido críticas en redes sociales y muchos la calificaron de “irresponsable”. De acuerdo con E! News, el chihuahua viajaba a todos lados con la actriz hasta aparecía en alfombras rojas y asistía a los rodajes, pero desde que nació su primer hijo Cy, en 2022, y con su segundo bebé en camino, su percepción sobre los perros ha cambiado. “Me asusté tanto que ya no podía estar tranquila”, agregó.

Después del accidente que sufrió su hijo, Jennifer decidió trasladar a su mascota a la casa de sus padres.

Jennifer Lawrence says she got rid of her dog after it bit her son... she's now a cat person. https://t.co/jjTdLz8iD5 pic.twitter.com/HFZq1qpIxw — TMZ (@TMZ) January 8, 2026

Jennifer Lawrence recibió críticas

Las redes sociales no perdonaron el accionar de Jennifer Lawrence. En las redes donde se replicó el clip, recibió críticas negativas: “No abandonas a tu perro solo porque tienes hijos, aprendes a enseñar a tus hijos a respetar a tu mascota”.

Algunos usuarios que se identificaban como adiestradores profesionales de mascotas, escribieron: “Lamentablemente, se trata de una falta de voluntad para explorar herramientas de adiestramiento y gestión. Se podría haber hecho mucho para preparar al perro y exponerlo a todo lo relacionado con el bebé e integrar adecuadamente a ambos”.