Jesús 'El Viejo' Rodríguez, productor musical de 'La Voz Perú', pide ayuda para costear tratamiento médico

El productor musical peruano Jesús Alberto Rodríguez, conocido como El Viejo Rodríguez y exintegrante del programa La Voz Perú, dio a conocer que atraviesa una compleja situación de salud que lo ha llevado a solicitar ayuda para continuar con su tratamiento médico.

A través de sus redes sociales, el artista contó que desde el año 2010, enfrenta complicaciones de una enfermedad genética rara llamada Von Hippel-Lindau. Ese mismo año fue sometido a una cirugía por un tumor en el cerebelo; once años después, recibió una válvula cerebral como parte de su tratamiento médico.

Poco después fue diagnosticado con cáncer renal bilateral, por lo que tuvieron que extirparle un riñón y parte del otro; sin embargo, dos años después el cáncer reapareció y fue necesario retirar completamente el riñón restante. Desde entonces, el artista depende de diálisis para poder vivir.

"Como si eso fuera poco, la enfermedad hizo metástasis en mi médula espinal. Esto me dejó sin movilidad de la cintura hacia abajo. Hoy estoy en silla de ruedas y ya no puedo caminar. Ha sido devastador física, emocional y económicamente, tanto para mí como para mi familia", agregó.

Campaña de recaudación de fondos para El Viejo Rodríguez

A pesar de los tratamientos recibidos, el cáncer detectado a El Viejo Rodríguez ha seguido avanzando y ahora afecta también sus pulmones. De acuerdo con lo informado, existe un tratamiento que podría ayudar a mejorar su calidad de vida, pero su alto costo se encuentra fuera de sus posibilidades económicas actuales.

Los gastos médicos incluyen terapias, medicamentos y sesiones de diálisis, lo que ha puesto al límite sus recursos económicos. Ante esta situación, el productor recurrió a una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe.

"Hoy me atrevo a escribir esto con el corazón en la mano. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que pedir ayuda de esta manera, pero la vida me ha puesto frente a una prueba que ha sido más grande de lo que pude prever", mencionó.

GoFundMe es una plataforma en línea que permite a las personas recaudar y donar dinero para apoyar distintas causas personales, médicas o solidarias. En el caso de El Viejo Rodríguez, la meta es alcanzar los 12 mil dólares y, hasta el momento, lo recaudado supera los 8 mil.