"Cree tener un derecho de criticarme": J.K. Rowling arremete contra Emma Watson y descarta retomar vínculo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

J.K. Rowling no tomó nada bien las recientes declaraciones de Emma Watson sobre una supuesta intención de ella de limar asperezas a pesar de las abiertas discrepancias en torno de los derechos de las personas transgénero.

Por medio de su cuenta de X (Ex Twitter), la creadora de la saga de Harry Potter compartió un extenso comunicado descartando retomar cualquier vínculo con Watson, quien dio vida a la maga Hermione Granger en las ocho películas de la famosa franquicia.

En el texto, compartido el último lunes 29 de setiembre, J.K. Rowling mencionó que Emma y los otros actores de Harry Potter "tienen todo el derecho de abrazar la ideología de identidad de género".

De igual manera, recordó que tanto Emma como Daniel Radcliffe la cuestionaron "en los últimos años" por emitir sus opiniones en favor de las políticas anti trans en el Reino Unido.

"Creen tener un derecho —o incluso la obligación— particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público. Años después de terminar su participación en Harry Potter, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", sostuvo en su post.

Seguidamente, recordó que “rechazó repetidamente” invitaciones de periodistas de comentar específicamente sobre lo dicho por Emma Watson. “Les dije a los productores que no quería que la acosaran por nada de lo que dijera”, añadió.

Emma Watson interpretó a la maga Hermione Granger en las ocho películas de Harry Potter. | Fuente: Warner Bros

J.K. Rowling afirma que Emma Watson "tiene poca experiencia en la vida real"

J.K. Rowling señaló estar "dolida" con Emma Watson por pasarle "una nota escrita a mano" que tenía la frase: "siento mucho lo que estás pasando" cuando, según la escritora, estaba recibiendo "amenazas de muerte, violación y tortura", por lo que consideró que dicho mensaje de Emma "acababa de echar más leña al fuego públicamente".

"Ella pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad", sostuvo Rowling para luego criticar a la actriz.

"Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca la colocarán en una sala mixta de un hospital público. Me sorprendería que hubiera estado en un vestuario de una calle principal desde la infancia", expresó.

Para la guionista británica, a diferencia de Emma Watson, ella "vivía la pobreza” mientras escribía el libro de Harry Potter que hizo famosa a la actriz desde niña.

"Comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen sus privilegios la destrucción de los derechos de las mujeres, en la que Emma ha participado con tanto entusiasmo", explicó.

Por último, recalcó que, si Emma Watson no la hubiera mencionada en la entrevista, ella "nunca hubiera sido tan honesta". "Emma tiene toda la libertad de discrepar conmigo y, de hecho, de expresar sus sentimientos hacia mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente he decidido ejercerlo", concluyó.

¿Qué dijo Emma Watson sobre su distanciamiento con J.K. Rowling?

Emma Watson abordó recientemente su relación distante con J.K. Rowling durante una entrevista en el pódcast On Purpose With Jay Shetty. La intérprete de Hermione Granger en la saga de Harry Potter reflexionó sobre las diferencias que mantiene con la autora, principalmente en torno a los debates sobre los derechos de las personas transgénero.

Watson, quien participó en las ocho películas de la franquicia entre 2001 y 2011, explicó que, pese a las posturas opuestas, valora la experiencia compartida con Rowling. “Nunca creeré que una cosa niega la otra (…) Simplemente no pienso que estas cosas sean excluyentes”, afirmó.

La actriz y activista británica también expresó su deseo de mantener un vínculo respetuoso incluso con quienes no comparten sus opiniones. "Mi deseo más profundo es que, incluso quienes no están de acuerdo conmigo, puedan amarme, y espero poder seguir amando a personas con quienes no comparto necesariamente la misma opinión", manifestó.

Por otro lado, Emma lamentó no haber podido entablar un diálogo directo con J.K. Rowling tras la polémica generada en 2020, cuando Rowling publicó tuits y un extenso ensayo sobre el tema trans que desató críticas y acusaciones de transfobia.

“Lo que más me entristece es que nunca fue posible entablar una conversación”, señaló asegurando estar dispuesta a hacerlo en el futuro. "Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente", agregó.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025