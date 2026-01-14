Gobierno español pide llegar “hasta el final” en investigación por denuncias contra Julio Iglesias

El Ejecutivo solicitó que no exista impunidad en la investigación de las denuncias por presunto acoso y agresión sexual presentadas por dos exempleadas del cantante.

Aunque Julio Iglesias es reconocido como uno de los artistas españoles más exitosos de la historia, su trayectoria quedó recientemente bajo escrutinio público tras la denuncia presentada por dos mujeres por presunto acoso y agresión sexual. Ante ello, el Gobierno de España reaccionó y se pronunció a favor de que se llegue “hasta el final” en la investigación abierta, con el objetivo de que no exista “ningún espacio de impunidad”.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó: “No vamos a mirar hacia otro lado”, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 13 de enero, al referirse a las informaciones publicadas por eldiario.es y Univisión Noticias.

Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión 👇🏻 pic.twitter.com/meNntpGLje — Ana Redondo (@_anaredondo_) January 13, 2026

Las denuncias contra Julio Iglesias

Según la investigación periodística, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias —una como empleada del hogar y otra como fisioterapeuta— denunciaron en 2021 presuntos episodios de acoso y agresión sexual por parte del artista.

Los hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Los medios que difundieron la información intentaron obtener una reacción del entorno del artista, sin obtener respuesta hasta el momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar el alcance de la denuncia presentada el 5 de enero y determinar si este órgano judicial es competente para investigar los hechos.

En un comunicado remitido a EFE, se señala que, según la denuncia, las mujeres habrían sido víctimas de “múltiples formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica—” entre enero y octubre de 2021.

El documento indica que, de acuerdo con su testimonio, el denunciado habría incurrido en conductas de acoso sexual, control de comunicaciones personales, restricciones de movilidad y jornadas laborales extensas, sin contrato ni días de descanso.

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.



La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

La postura del Gobierno español

Elma Saiz reiteró el compromiso del Gobierno Español de actuar con firmeza frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y subrayó que la investigación debe desarrollarse sin excepciones, independientemente de la notoriedad pública del denunciado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en X que “ante el machismo no se puede mirar hacia otro lado”. Redondo precisó que estas actuaciones deben realizarse sin vulnerar la presunción de inocencia, recordando que la legislación española protege a las víctimas. "Se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante", agregó.

En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó públicamente su respaldo al cantante. En un mensaje difundido en X, cuestionó las denuncias y rechazó lo que consideró un intento de desprestigio contra el artista. "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha confirmado si retirará la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida a Julio Iglesias en 2010. No obstante, Redondo, señaló en declaraciones al programa Mañaneros 360 que el asunto “se está valorando y se está estudiando”, y subrayó que el compromiso del Ejecutivo es “con las víctimas y con la igualdad”, añadiendo que “siempre vamos a estar a favor de las mujeres y de las víctimas”.

🇪🇸📹 La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, pide que se investiguen “hasta el final” las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas https://t.co/A4093cbSXx pic.twitter.com/N4Fr7unwAl — EL PAÍS México (@elpaismexico) January 14, 2026

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis