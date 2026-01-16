Susana Giménez se pronuncia sobre polémico episodio con Julio Iglesias en televisión argentina

La presentadora argentina Susana Giménez se pronunció acerca de un video que protagonizó hace 20 años con Julio Iglesias y que recientemente se viralizó en redes sociales tras las denuncias de abuso sexual contra el cantante español.

En las imágenes, se observa al intérprete besar a la conductora contra su voluntad. También se escucha a Giménez pedirle que se detenga, recordándole que es un hombre casado, pero el artista parece restarle importancia y continúa con la actitud.

En declaraciones al canal argentino América TV, Susana Giménez minimizó aquel episodio y describió a Iglesias como "un señor" y "un caballero" y que ese gesto formaba parte de la relación de amistad que mantienen desde hace varios años. "Siempre me daba besos, porque somos amigos hace 50 años", señaló.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre las denuncias contra Julio Iglesias?

Sobre las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias, Susana Giménez respondió que no tiene información al respecto y prefiere no involucrarse en ese tema. "No tengo idea, no me meto", expresó.

Más allá de las versiones que circulan sobre Iglesias, la presentadora argentina dejó en claro que no hablará en su contra.

"Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, afirmó durante la entrevista televisiva.

Susana Giménez, de 81 años, es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina y ha compartido escenario en distintas ocasiones con el cantante español a lo largo de su carrera.

Julio Iglesias niega acusaciones de abuso tras denuncias de dos exempleadas

El cantante Julio Iglesias rompió su silencio y respondió a las acusaciones de abuso sexual presentadas por dos mujeres que trabajaron anteriormente para él. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el artista negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. En su comunicado, el español, de 82 años, señaló que responde "con profundo pesar" a los señalamientos formulados por las exempleadas y reiteró que rechaza de forma categórica las acusaciones. También indicó que esta situación representa un agravio grave a su dignidad personal.

Para asumir su defensa, Julio Iglesias contrató al abogado José Antonio Choclán, con despacho en Madrid. El letrado ha participado anteriormente en otros procesos mediáticos, de hecho, defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.