Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, muere a los 33 años tras ser atropellada en Nueva York

La actriz estadounidense participó en la serie All That en 2005. El hecho ocurrió en Brooklyn y es investigado como un atropello con fuga.

La actriz Kianna Underwood, recordada por su participación en la serie infantil All That de Nickelodeon, falleció a los 33 años tras ser atropellada en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. La información fue reportada inicialmente por la prensa internacional, y confirmada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La noticia generó numerosos mensajes de pesar entre excompañeros y seguidores. Angelique Bates, exintegrante de All That, le dedicó un mensaje en redes sociales: “No tienen idea de cuánto duele esto… Me siento devastada. Muchas personas le fallaron”, escribió en Instagram, junto a un video en el que recordaba una de las escenas que Kianna grabó para el programa.

¿Qué le pasó a Kianna Underwood?

De acuerdo con el NYPD, citado por Deadline, el hecho ocurrió la mañana del viernes 16 de enero, alrededor de las 6:45 a.m., cuando Underwood cruzaba por un cruce peatonal señalizado en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard. La actriz fue impactada por una camioneta Ford Explorer de color negro, cuyo conductor se dio a la fuga.

Posteriormente, la policía indicó que un segundo vehículo, descrito como un sedán de color gris, también habría estado involucrado en el incidente. Según TMZ, Underwood sufrió lesiones graves en la cabeza y el torso y fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia que acudieron tras una llamada al 911.

Por su parte, Page Six informó que la policía respondió a la emergencia a las 6:49 a.m., y que la víctima fue identificada posteriormente como la actriz de Nickelodeon. Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso para identificar a los conductores involucrados y esclarecer las circunstancias del atropello.

¿Quién fue Kianna Underwood?

Kianna Underwood nació el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York. Inició su carrera artística desde muy joven y debutó en el cine con la comedia 24 Hour Woman (1999). En los primeros años de la década del 2000, desarrolló una trayectoria como actriz infantil en cine, televisión y teatro.

Entre 1999 y 2004, dio voz al personaje Fuschia Glover en la serie animada Little Bill, emitida por Nick Jr. Posteriormente, se incorporó al elenco de All That —conocida en Latinoamérica como Todo eso—, donde participó en siete episodios durante 2005, la última temporada del programa.

Durante su paso por la serie, compartió pantalla con figuras como Kenan Thompson, Nick Cannon y Amanda Bynes. All That fue su último trabajo acreditado en televisión.

