"Solo necesita que lo cuiden": Kristen Stewart compra y rescata un lugar histórico de Los Ángeles

La actriz Kristen Stewart compró el Teatro Highland, un lugar histórico de Los Ángeles, ubicado en el barrio de Highland Park. Así lo confirmó la propia actriz en un video que publicó la revista Architectural Digest.



El Teatro Highland, inaugurado en 1925, fue un espacio muy popular de dicho barrio hasta su cierre en 2024, icluso funcionó como cine, donde se proyectaron famosas películas de Hollywood.

Tras la compra, la citada revista dedicó un reportaje fotográfico y una entrevista a la actriz de Crepúsculo.

"No me di cuenta de que buscaba un teatro hasta que vi este lugar. Fue como si sonara un disparo y empezara la carrera. Corrí hacia él con todas mis fuerzas", señaló la actriz.



"Me fascinan los teatros antiguos y deteriorados", agregó Kristen Stewart.



"Todo lo que ya está aquí es precioso. Solo necesita que lo cuiden. Es decir, el lugar se está cayendo a pedazos. Definitivamente necesitamos mucha ayuda, pero vale la pena". dijo tras admitir que el lugar requiere una renovación total.

Un cine pensado como punto de encuentro comunitario en la era del streaming

De acuerdo con sus declaraciones, su objetivo es convertir el cine en un espacio para toda la comunidad, especialmente cuando muchos ven películas en plataformas.

"La gente ve películas en sus tablets y televisores, y probablemente viendo un par de cosas a la vez", explicó.



"Es una oportunidad para crear un espacio donde reunirnos, planificar y soñar juntos... Queremos que sea un evento familiar, algo para la comunidad. No es solo para cinéfilos pretenciosos de Hollywood. Lo veo como un antídoto contra toda la basura corporativa, un lugar que aleja la cultura cinematográfica de la simple compraventa", acotó.



Según Variety, este es el único cine que existe en el barrio de Highland Park, pero muy cerca, en el barrio de Eagle Rock, se encuentra el cine Vidiots y el Teatro Vista, propiedad de Quentin Tarantino.



"Hay muchísimos detalles hermosos que necesitan ser restaurados. Creo que hay una manera de revivir el edificio de una manera que refleje su historia, pero que también aporte algo nuevo al barrio y a toda la comunidad cinematográfica de Los Ángeles. Ese es el objetivo: nuevas ideas", concluyó la actriz.