“Eres la conductora más querida”: Rebeca Escribens felicita a Laura Huarcayo por su inclusión en ‘MQM’

Laura Huarcayo se estrenó como la conductora oficial de Mande quien mande. Acompañada de Carlos Vílchez ‘La Carlota’ y Erick Elera, la modelo y personalidad televisiva asumió la conducción del programa magazín con un nuevo formato, concurso y muchas novedades para el público familiar.

Es así como Rebeca Escribens decidió felicitar a Laura Huarcayo por esta nueva etapa en América Televisión recordando su éxito con Lima Limón y su gran talento para manejarse ante cámaras.

“Querida Laura. No tenemos una foto juntas, así que la IA hizo lo que pudo, nunca perfecto”, comenzó diciendo la ex conductora de América Espectáculos en una imagen artificial donde se le ve abrazando a la exintegrante de Habacilar.

“Quiero desearte todo el éxito que te mereces. Regresas al horario que te dio a conocer como la conductora más querida y la gente te extrañaba y te reclamaba”, sostuvo.

Del mismo modo, Escribens reiteró sus elogios para Huarcayo, quien se sumó a MQM en reemplazo de María Pía Copello.

“No hay nada que hacer que lo que es de uno, es de uno, así pasen mil años. Disfruta este regreso hermoso al lugar que tanto disfrutas y recuerda que este año, es nuestro como buenas Géminis que somos. Todo mi cariño para ti siempre”, concluyó.

Carlos Vílchez, Laura Huarcayo y Erick Elera son los conductores de Mande quien mande este 2026.Fuente: Instagram (laurahuarcayo)

Laura Huarcayo agradeció a Rebeca Escribens por sus palabras

Por su parte, Laura Huarcayo agradeció a Rebeca Escribens por sus palabras luego de que asumiera la conducción de Mande quien mande este miércoles.

“Querida Rebeca. Gracias por tu gran cariño y por las lindas palabras que llegaron a mi corazón. Sabes que te quiero mucho y siempre hemos conversado sobre los momentos inolvidables que tenemos cada una en nuestras vidas. Sabes que te aprecio, te quiero y siempre desearé lo mejor de esta vida para ti”, comentó.

Rebeca Escribens había sido designada para 'MQM'

Semanas atrás, se conoció que Rebeca Escribens iba a asumir la conducción de Mande quien mande luego de la despedida de María Pía Copello.

"Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años", sostuvo.

Del mismo modo, resaltó que su paso a 'MQM' le permitirá explorar "nuevas facetas" en el formato de conducción en la televisión nacional. "MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas", señaló.

A pesar del anuncio, América Televisión confirmó que Laura Huarcayo asumiría el programa Mande quien mande y no Rebeca Escribens como se tenía previsto.

Laura Huarcayo reemplaza a María Pía Copello en conducción de 'MQM'

Días atrás, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión asumió la conducción junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’ y Erick Elera.

De acuerdo con la promoción, compartida en las redes sociales, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

"Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluyó la promoción del programa.