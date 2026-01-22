Magaly Medina incómoda con imitación de JB sobre su cirugía facial: “Ojalá cree nuevos personajes”

Si bien aseguró que no le molesta la parodia, la conductora de TV espera que Jorge Benavides haga mejores guiones porque en el otro canal, “los sábados se habían convertido en una pastilla para dormir”.

Aún no hay fecha de estreno para el programa de entretenimiento de Jorge Benavides, pero ha estado mostrando algunas parodias y una de ellas es sobre Magaly Medina. Como se recuerda, la conductora de televisión ha pasado por una cirugía estética lo que ha generado un sinfín de comentarios.

Sin embargo, la ver la imitación que hizo JB, la popular ‘Urraca’ aseguró tener “correa ancha” y espera que también haga lo mismo con otros personajes de la farándula y no solo de ella.

“Bueno, yo tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote. Yo tengo una filosofía desde que empecé en el programa: mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto”, dijo para Infobae.

Por otro lado, Magaly Medina reveló que no le incomoda la parodia que hagan, pero le aconsejó a que mejore sus guiones porque cuando estuvo en el canal 9, cree que no tuvo tanto éxito.

“A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejoren, porque los sábados (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir. Ojalá que allá (en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene”.

“Hay sobreexposición de mi imagen”

Como Medina y Jorge Benavides trabajaban en el mismo canal, la conductora contó que le habían pedido a JB que no haga muchas imitaciones de ella por una sobreexposición del personaje.

“En un momento, se decidió que debía de dejar de imitarme porque ya era... incluso inventaba cosas que jamás sucedían. Eso ya era demasiado maltrato de mi imagen. Todos los sábados, casi todo el programa de JB era solamente basado en mi personaje. Y eso es algo que yo cuido mucho, la sobreexposición de mi imagen”, acotó.

Sin embargo, no le afectaron las burlas ni se sintió atacada.

“Yo nunca me picaba. Cuando yo estaba en Latina eran otras épocas. JB era JB y yo un personaje que recién aparecía en el sistema televisivo, pero él me imitaba de una manera horrible. Jamás se lo censuré. Nunca. Nunca le dije tampoco nada”, agregó.