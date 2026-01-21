Yahaira Plasencia se pronunció tras fuertes rumores de embarazo [VIDEO]

Yahaira Plasencia volvió a ser tendencia luego de que se difundiera una imagen en la que aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', un empresario peruano con quien se la viene vinculando sentimentalmente desde el año pasado.

En la fotografía, difundida por el portal Instarándula, el abdomen ligeramente inflamado de la cantante fue el detalle que inició las especulaciones sobre un posible embarazo. Los rumores crecieron aún más cuando la usuaria que captó el momento señaló que el empresario le estaba acariciando el abdomen a la salsera.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia de 'El Diablo'?

En diciembre, tras varios 'ampays' difundidos en plataformas digitales, Yahaira Plasencia confirmó que se estaba dando la oportunidad de conocer al empresario Luis Fernando Rodríguez.

"Estoy conociendo. Conocer no tiene nada de malo y tengo el derecho, pero ahorita mi mente y mi corazón está en mi familia. Soy soltera, no le hago daño a nadie y estoy conociendo", indicó.

La última relación conocida de la salsera fue con el cantante Jair Mendoza. Sin embargo, ambos tomaron caminos separados en febrero de 2024 y, aunque dieron detalles sobre la ruptura, Plasencia señaló que existe un trato cordial entre ellos.

"Somos dos personas maduras que mantenemos comunicación, trabajamos en el mismo rubro y donde lo veo lo saludo, lo abrazo, hay un cariño muy especial y respeto", declaró en ese entonces a Trome.

Yahaira Plasencia responde a los rumores de embarazo

Ante la creciente especulación sobre un supuesto embarazo, Yahaira Plasencia utilizó las historias de su cuenta de Instagram para pronunciarse y aclarar la situación. La artista decidió responder a las dudas que se generaron por las imagen difundida en redes sociales.

"Gente, una última cosa, no estoy embarazada, estoy con la regla", manifestó la cantante para poner fin a los rumores.

Una imagen junto al empresario Luis Fernando Rodríguez generaron comentarios, a los que la artista respondió directamente. | Fuente: Instagram: Yahaira Plasencia