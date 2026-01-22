"Es mentira": Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli ante rumores de prensa argentina

Milett Figueroa descartó que esté separada de Marcelo Tinelli ante los rumores de la prensa argentina de que la modelo peruana estaría distanciada del famoso conductor de televisión debido a que su relación habría terminado, supuestamente, antes de Navidad.

Días atrás, Pepe Ochoa, panelista del programa LAM, mencionó que fue el propio Marcelo Tinelli, quien tomó la decisión de separarse de la exintegrante de Esto es guerra.

“Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más. Ella está en Perú y él por acá (en Argentina). Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero ellos quieren mantener esto en secreto por el reality (Los Tinelli)”, expresó el periodista argentino.

En un primer momento, Milett Figueroa no quiso pronunciarse sobre el tema que viene siendo muy comentado en la farándula argentina.

“Estoy paseando a mi perrito, después hablamos. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, manifestó a las cámaras de Amor y fuego.

Ante la insistencia del hombre de prensa, la también personalidad de televisión decidió romper su silencio y negó que exista tal separación del argentino.

“Es mentira (esa versión). Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar. Estoy paseando a mis perros porque es una zona privada (…) Todo muy bien con Marcelo. Es mentira todo”, aseveró.