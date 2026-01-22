Últimas Noticias
"Es mentira": Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli ante rumores de prensa argentina

Milett Figueroa descartó separación de Marcelo Tinelli ante rumores de prensa argentina.
Milett Figueroa descartó separación de Marcelo Tinelli ante rumores de prensa argentina. | Fuente: Instagram (milett)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Todo está muy bien", expresó Milett Figueroa luego de que un periodista argentino afirmara que la modelo estaría distanciada de Marcelo Tinelli por Patricio Parodi.

Milett Figueroa descartó que esté separada de Marcelo Tinelli ante los rumores de la prensa argentina de que la modelo peruana estaría distanciada del famoso conductor de televisión debido a que su relación habría terminado, supuestamente, antes de Navidad.

Días atrás, Pepe Ochoa, panelista del programa LAM, mencionó que fue el propio Marcelo Tinelli, quien tomó la decisión de separarse de la exintegrante de Esto es guerra.

“Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más. Ella está en Perú y él por acá (en Argentina). Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero ellos quieren mantener esto en secreto por el reality (Los Tinelli)”, expresó el periodista argentino.

En un primer momento, Milett Figueroa no quiso pronunciarse sobre el tema que viene siendo muy comentado en la farándula argentina.

“Estoy paseando a mi perrito, después hablamos. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, manifestó a las cámaras de Amor y fuego.

Ante la insistencia del hombre de prensa, la también personalidad de televisión decidió romper su silencio y negó que exista tal separación del argentino.

“Es mentira (esa versión). Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar. Estoy paseando a mis perros porque es una zona privada (…) Todo muy bien con Marcelo. Es mentira todo”, aseveró.

Pepe Ochoa mencionó que Milett Figueroa habría pasado Navidad con Patricio Parodi.
Pepe Ochoa mencionó que Milett Figueroa habría pasado Navidad con Patricio Parodi. | Fuente: Instagram (patoparodi18)

Patricio Parodi negó romance con Milett Figueroa: "Yo no hablo con ella"

Quien también se pronunció fue Patricio Parodi. El modelo peruano negó que exista algún romance con Milett Figueroa tal como mencionó Pepe Ochoa en el programa LAM.

"Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre. Es ‘Pato’ (Patricio) Parodi, la verdad es buen mozo", expresó el argentino.

Es así como Parodi decidió salir al frente para negar que haya pasado Navidad con la modelo peruana resaltando que él estuvo con su familia.

"No sé de dónde salió la noticia, de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Justo estaba buscando todas mis fotos navideñas con mi familia, mis cuñados, en casa de mi madre", declaró en un enlace en vivo en la mesa de conducción de Esto es guerra 2026.

Seguidamente, afirmó no tener ningún tipo de comunicación con Milett. "Yo no hablo con ella. Nunca. No tenemos ningún chat. Obviamente, siempre le deseo lo mejor porque es una chica que la conocí en el programa (Esto es guerra)", aseveró.

En ese sentido, descartó algún amorío entre ellos cuando participaban en Esto es guerra el 2015. “Jamás de los jamases. Creo que el único beso que le he dado a Milett ha sido en la academia cuando me tocó hacer una actuación con ella”, añadió.

Milett Figueroa reveló que rompió varias veces con Marcelo Tinelli.
Milett Figueroa reveló que rompió varias veces con Marcelo Tinelli. | Fuente: Instagram (milett)

Milett Figueroa reveló que rompió varias veces con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se sinceró sobre la vez que Marcelo Tinelli hizo público el rompimiento de su relación en su podcast de YouTube Estamos de paso en setiembre. “Lo dijo porque habíamos terminado. Eso sí es verdad. Discutimos esa vez”, comentó la modelo peruana.

Asimismo, Milett reveló que ya había terminado su relación con el presentador y conductor argentino en anteriores ocasiones luego de fuertes discusiones.

“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos”, manifestó Figueroa en una entrevista en el set de Amor y fuego en noviembre de 2025.

En ese sentido, la actriz mencionó que los dos tienen un fuerte carácter por lo que tratan de evitar discusiones en su relación. "Creo que los dos tenemos un carácter muy fuerte. Yo sé decir: 'vamos a esperar o me voy'. Yo no tengo mucha paciencia para las discusiones. Trato de evitar el conflicto, pero en ese momento era un tema (de discusión)”, aseveró.

Por último, Milett recalcó que el tiempo que tienen juntos los ayuda a saber cómo manejarse. “Estamos creciendo en esta relación. Ya vamos más de dos años y nos hemos conocido también en el proceso de toda la relación. Como entendernos, hasta como discutir”, agregó.

