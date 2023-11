Luis Miguel y Michelle Salas comparten ameno momento entre padre e hija [VIDEO]

Luis Miguel y Michelle Salas compartieron un bello momento entre padre e hija en un video que viene circulando en redes sociales. En efecto, luego de varios años, el cantante mexicano de 53 años se dejó ver junto a su primogénita, e hija que tiene con Stephanie Salas, en un restaurante luego de asistir, junto a su actual pareja, Paloma Cuevas, a la boda de Michelle con el empresario venezolano Danilo Díaz en la Toscana, en Italia, el último 14 de octubre.

En el registro audiovisual, de poco más de 10 segundos, se ve como Michelle Salas le enseña algo desde su celular a su padre Luis Miguel mientras que el ‘Sol de México’ sonríe y se muestra muy feliz con su hija mientras esperan la comida que les servirán.

Si bien se desconoce la fecha del video, se puede confirmar la buena relación que ahora tienen Luis Miguel y Michelle Salas luego de que esta última invitara a su padre a su boda donde también estuvo su abuela Sylvia Pasquel, su madre Stephanie Salas y su hermana Camila Valero, quien incursionó, recientemente, en la actuación.

Fue una cuenta de Instagram de fans de Luis Miguel (@legendarylm) que compartió primero el video de la modelo de 34 años junto al artista. De acuerdo con la descripción del post, las imágenes fueron captadas en el restaurante Delilah at Wynn en Las Vegas, Estados Unidos.

Luis Miguel y Michelle Salas fueron captados en un restaurante en Las Vegas. | Fuente: Instagram (michellesalasb)

Cabe mencionar que tanto Luis Miguel como Michelle Salas no dejaban verse en público desde hace seis años. Esto, luego de un conflicto que tuvieron ambos por revelaciones de la vida familiar que salieron en la serie de Netflix, ‘Luis Miguel, la serie’.

Luis Miguel postergó concierto para ir a boda de Michelle Salas

Luis Miguel y Michelle Salas se reencontraron en la boda de esta última con el empresario Danilo Díaz. Según la revista ¡Hola!, el intérprete de ‘Fría como el viento’ postergó su concierto que tenía programado en Tampa (EE. UU.) el 15 de octubre.

¿Quiénes asistieron a la boda de Michelle Salas?

Entre los invitados, estuvieron el actor mexicano Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie Salas, y sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita. Además, asistió Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel.

No obstante, no todas las integrantes de la familia Pinal fueron invitadas a la boda. Alejandra Guzmán, tía de la novia, contó que no recibió una invitación haciendo notar problemas familiares que ella mantiene con su hermana Sylvia Pasquel.