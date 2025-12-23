Hermana de Lionel Messi sufrió un accidente automovilístico en Miami a días de su matrimonio

María Sol Messi, hermana menor del futbolista argentino Lionel Messi, sufrió un accidente automovilístico en la ciudad estadounidense de Miami luego de descompensarse mientras manejaba, informó el programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), del periodista Ángel de Brito. Como consecuencia del impacto, resultó herida y tuvo que recibir atención médica.

Según se informó, María Sol Messi sufrió la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una lesión en la muñeca y una quemadura. Pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

Celia Cuccittini, madre de la familia Messi, brindó declaraciones al mismo espacio televisivo y confirmó que su hija "está bien" y que "ya está en Argentina". Mientras continúa su proceso de recuperación, ella pasará las fiestas con su familia.

María Sol Messi sufrió fracturas y quemaduras tras descompensarse al volante; su boda en Rosario quedó postergada.Fuente: Instagram: María Sol Messi

Posterga fecha de boda

A raíz del accidente, María Sol Messi debió postergar su matrimonio con Julián Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami. La boda estaba prevista para el sábado 3 de enero en la ciudad de Rosario, pero fue reprogramada debido al proceso de rehabilitación de la diseñadora.

Por el momento, ni María Sol Messi ni otros integrantes de la familia brindaron detalles sobre cómo se produjo el accidente.

La vida personal de María Sol Messi siempre se mantuvo en un perfil bajo, pero en los últimos meses se supo que era novia de Julián Arellano, conocido como "Tuli".

Arellano integra el staff de la categoría Sub 19 del club estadounidense. En 2023, el equipo salió campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), dentro de las divisiones juveniles.

María Sol Messi y su novio, Julián Arellano.Fuente: Instagram

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis



