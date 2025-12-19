Detienen a socio del exdirector de Miss Universo señalado como líder de una organización criminal

Autoridades mexicanas confirmaron la detención de Jacobo Reyes León, sindicado como presunto líder de una red criminal dedicada al contrabando de combustible, armas y drogas. El detenido es señalado como socio del exdirector de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León, conocido como El Yaicob o El Lic, fue arrestado el lunes pasado en Ciudad de México por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (Femdo) y de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encabezada por Ernestina Godoy.

Investigación por crimen organizado

Los primeros reportes indican que Reyes León, excandidato a la presidencia municipal de San Martín, en el Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se habría entregado de manera voluntaria a las autoridades que lo investigan por delitos relacionados con crimen organizado y huachicol, término que se refiere al robo, la adulteración y el contrabando de combustible.

El detenido es señalado como uno de los 13 integrantes de una presunta red criminal en la que también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, exdueño y exdirector de la organización Miss Universo, quien actualmente cuenta con una orden de captura.

Órdenes de aprehensión y red criminal

La causa penal identifica a Jacobo Reyes León como presunto líder de la organización criminal. Según el expediente, sería el encargado de dirigir las operaciones y recibir las ganancias del contrabando de hidrocarburos y armas de fuego.

Esta investigación dio origen a 13 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra Raúl Rocha Cantú, quien es señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito, y actualmente figura como testigo colaborador de la Fiscalía.

Además de Reyes León, entre los implicados se encuentra Mari Carmen Ramírez, alias La Fiscal, quien fue detenida el pasado 18 de noviembre.

Implicados prófugos y órdenes negadas

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de otros presuntos integrantes de la red, entre ellos Jorge Alberts, Alejandro Jacob Álvarez, Daniel Roldán, Sergio Hurtado, Sergio Abraham Lara y Elizabeth Muzquiz.

Asimismo, reportes señalan que un juez negó órdenes de aprehensión contra Paul Manríquez, Jorge Alberto Gallegos, así como contra Jeny Guzmán y Diego Adrián Mendoza.

El caso Miss Universo y cambios en la organización

El 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que investiga a Raúl Rocha Cantú por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Esta confirmación se dio un día antes de la renuncia del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En medio de estos procesos legales, el domingo pasado la Organización Miss Universo (MUO) anunció el traslado de su sede de México a Nueva York.

Desde 2024, la organización es propiedad conjunta de la empresa tailandesa JKN y de Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana vinculada a Rocha Cantú.