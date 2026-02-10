Muere otro actor mexicano de 'Apocalypto': Sammy Ortiz fallece días después de Gerardo Taracena

El actor y doble de acción falleció el 5 de febrero, según confirmó la ANDA. Su muerte ocurre apenas una semana después del fallecimiento de Gerardo Taracena, con quien compartió elenco en Apocalypto.

El mundo del cine y del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte del actor mexicano Jaime Ortiz Oliver, conocido artísticamente como Sammy Ortiz, a los 88 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su fallecimiento.

Entre sus trabajos más destacados a nivel internacional figuran películas como Apocalypto (2006), El fuego de la venganza (Man on Fire, 2004) y Crimen en primer grado (High Crimes, 2002), donde se consolidó como uno de los dobles de acción más experimentados y respetados del cine mexicano.

Fue la propia ANDA la que confirmó el fallecimiento del actor con un mensaje publicado el viernes 6 de febrero: “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver ‘Sammy Ortiz’, ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

¿Quién fue Sammy Ortiz?

Jaime Ortiz Oliver, nacido el 22 de octubre de 1937, construyó una sólida carrera de más de cinco décadas en el cine y la televisión. Desde la década de los setenta, se convirtió en una figura clave del cine de acción, destacando principalmente como doble de riesgo.

Gracias a su resistencia física, disciplina y profesionalismo, participó en numerosas producciones que requerían escenas de alto riesgo, ganándose el respeto de colegas y equipos de producción tanto en México como en el extranjero.

Su muerte se produce una semana después del deceso de Gerardo Taracena, actor con quien compartió créditos en Apocalypto, la cinta dirigida por Mel Gibson, y en El fuego de la venganza, protagonizada por Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken.

Una trayectoria destacada como doble de acción

A lo largo de su extensa carrera, Sammy Ortiz participó en reconocidas producciones internacionales como Apocalypto (2006), 007: Spectre (2015), Man on Fire (El fuego de la venganza, 2004), Frida (2002), The Pearl (2001), One Man Out (1989), Ghost Fever (1987) y L’Ultimo Squalo (1981). Estas colaboraciones le permitieron trabajar con equipos de primer nivel en la industria cinematográfica, consolidándolo como uno de los dobles de acción más respetados del cine mexicano.

En el ámbito nacional, dejó huella en películas emblemáticas como Tempestad (1978), El Chanfle (1979) y El color de nuestra piel (1981), entre muchas otras producciones mexicanas. Su último crédito en cine fue en 2003 con A calzón quitado, cinta dirigida y protagonizada por Agustín Bernal, junto a Flavio Peniche y Sandra Salas, cerrando así una trayectoria de más de cinco décadas en la pantalla grande.

