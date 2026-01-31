César Ritter se despide de ‘Foncho’ y de ‘Eres mi bien’ con emotivo mensaje en redes sociales

El actor agradeció al elenco, directores y equipo técnico de la novela, además, compartió imágenes del rodaje para decirle adiós a su personaje.

El actor peruano César Ritter anunció su despedida del personaje Foncho, al que dio vida en la novela Eres mi bien, a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado de fotografías que se tomaron en las grabaciones de la producción.

En su publicación, resaltó el ambiente de trabajo donde aseguró haberse sentido valorado y motivado como actor y celebró que se sigan apostando por proyectos de ficción nacional.

Ritter también dedicó palabras especiales a los directores, a quienes agradeció por acompañar el desarrollo de su personaje, así como al elenco y equipo técnico que formaron parte de la serie. En ese sentido, destacó el profesionalismo de sus compañeros, mencionando de manera especial a David Villanueva y Fiorella Luna:

“David, gracias por ser un excelente profesional, pero sobre todo por tu calidad de ser humano. ¡Eres un tipazo! Fiorella, qué escenas nos metimos. Sabiéndote ya embarazada, encaraste unas escenas durísimas, con cariño, escucha y humildad. Penanno, es un regalo ser tu amigo y un premio de la Tinka trabajar a tu lado”.

Finalmente, César Ritter cerró su mensaje con un adiós a su personaje. “No sé cuándo nos volveremos a juntar, quizá nos toque competir, pero el deseo es que siempre les vaya bien. Adiós, Foncho. Adiós, Eres mi bien”, concluyó.

César Ritter se sincera sobre su esposa 'Mafer', exactriz de 'Mil oficios'

César Ritter, el popular ‘Lalo’ de Mil oficios, se sinceró sobre su relación con Cecilia Rospigliosi a quien conoció en la recordada serie del 2001. El actor de televisión resaltó su relación con Rospigliosi, quien se hizo conocida por su papel de ‘Mafer’ actuando como la enamorada del personaje de ‘Memo’ interpretado por Michael Finseth.

Fue en una entrevista en el extinto podcast Good Time que el también actor de Así es la vida y Al fondo hay sitio mencionó que ya lleva más de 15 años de matrimonio con Cecilia Rospigliosi, quien dejó la televisión para dedicarse a la psicología.

“Éramos siempre muy amigos. Yo pensé que jamás me iba a dar bola, y fue así, porque ahí no me dio bola (…) Se retiró completamente de la tele, estudió psicología”, comenzó diciendo el también actor de Rita y yo, Los Vílchez, De vuelta al barrio, entre otros programas.

En otro momento, César Ritter habló de un post que hizo días atrás colocando la foto de los personajes de Mafer y Memo. “Yo: ‘Mira hijo, él era ‘Memo’, mi mejor amigo, y ella su novia, Mafer. Tu mamá, mi hijo”, se le en la publicación.

Ante esto, el actor de 45 años resaltó con humor: “Tenía que sacar su doctorado. Entonces me eligió a mí, mentira”. Seguidamente, habló de la profesión de su esposa y madre de sus hijos. “Es psicóloga vocacional, psicóloga clínica y nos juntamos mucho después. Ahora llevamos más de 15 años juntos y tenemos dos hijos”, agregó.