Murió la cantante de K-pop Mo Soo-jin a los 27 años

Su agencia confirmó el fallecimiento de la cantante y reveló que la familia no comunicará la causa de su muerte.

Mo Su-jin, vocalista de la banda Acoustic Collabo, falleció el 25 de enero a los 27 años.

Su agencia, Panic Button, anunció mediante un comunicado oficial la noticia de su muerte: “Mo Su-jin nos ha dejado. Su familia y colegas están profundamente consternados por esta repentina noticia”.

Asimismo, mencionaron que, por respeto a la familia, no se revelarán las causas del fallecimiento: “No se revelarán detalles específicos, como la causa de la muerte, y el funeral se celebró en silencio y en privado, con la asistencia exclusiva de familiares, parientes y conocidos”.

Por otro lado, la empresa pidió evitar difundir especulaciones o rumores en torno a lo sucedido.

Acoustic Collabo Vocalist #MoSuJin Revealed to Have Passed Away pic.twitter.com/z7jdgdHnbE — ZAPZEE (@zapzee_net) January 28, 2026

¿Quién fue Mo Su-jin?

Nacida en 1999, Mo Su-jin comenzó su carrera musical como aprendiz de ídolo y se unió a Acoustic Collabo como vocalista de tercera generación en 2020.

Acoustic Collabo, que comenzó como la banda unipersonal de Kim Seung-jae, ha pasado por varios sistemas vocales, y Mo Su-jin formó parte de su tercer álbum, I'm Good When I'm With You.

Mo Su-jin, envuelta en una disputa con su antigua agencia en 2022, ganó parcialmente la primera prueba en 2024 y completamente la segunda el 27 de noviembre de 2025. Firmó un contrato exclusivo con su nueva agencia, Panic Button, y se preparaba para regresar a los escenarios.