Murió la nieta de Snoop Dogg a los 10 meses de nacida: “He estado muy triste desde que te fuiste”

La familia del rapero Snoop Dogg atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Codi Dreaux, la bebé de Cori Broadus, hija menor del artista. La noticia fue compartida por la propia Cori a través de sus redes sociales el último sábado con una conmovedora publicación en la que escribió: “El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi”, junto a una fotografía en blanco y negro de ella con su hija.
Codi, que tenía 10 meses de edad, nació de forma prematura con apenas 25 semanas de gestación, como consecuencia de una grave complicación del embarazo conocida como síndrome HELLP, que obligó a una cesárea de urgencia.
La bebé pasó los primeros diez meses de su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU), donde sus padres la acompañaron mientras luchaba por sobrevivir. Apenas unas semanas antes de su muerte, la familia celebró con esperanza el momento en que Codi pudo regresar a casa tras recibir el alta médica, un acontecimiento que Cori compartió agradeciendo todo el apoyo recibido.
El prometido de Cori, Wayne Deuce, también publicó un mensaje en sus redes sociales expresando su tristeza y amor por su hija: “He estado muy triste desde que te fuiste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá”.
Hasta el momento, Snoop Dogg no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su nieta.
Hija de Snoop Dogg padece de lupus
En 2005, Cori Broadus fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos y producen dolencias internas en las personas.
En setiembre de 2023, la propia Cori Broadus habló con People de lo que viene padeciendo desde los 6 años. La también artista habló de sus cambios de alimentación y estilo de vida para poder lidiar con ello:
“Dejé de tomar todos mis medicamentos hace como cinco meses (…) Simplemente hago todo lo natural, todo tupo de hierbas, musgo marino, tés. Empecé a hacer ejercicio, bebiendo mucha agua. Así que ahora creo que mi cuerpo dice, estás bien, este es el nuevo programa y ahora me estoy acostumbrando”, declaró.
En la misma entrevista, Cori Broadus confesó que venía tomando dichos medicamentos desde los 6 años. “Quería cambiar porque se volvió mucho. Tomo de 10 a 12 pastillas todos los días", añadió.