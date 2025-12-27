Estuvo al borde de la muerte: Chevy Chase revela daños en su memoria tras pasar ocho días en coma

Un nuevo documental reveló que el comediante Chevy Chase fue inducido a un coma durante unos ocho días, tras sufrir una insuficiencia cardíaca durante la pandemia. El episodio ocurrió en 2021, cuando el actor estadounidense permaneció hospitalizado durante cinco semanas por problemas de salud no especificados.

"Él básicamente volvió de la muerte. Tuvo insuficiencia cardíaca", dijo su hija, Caley Chase, en el documental I'm Chevy Chase and You're Not, que se estrena el 1 de enero por CNN.

Por otro lado, la esposa del actor, Jayni Chase, narró los momentos previos a dicha emergencia médica.

"Algo no estaba bien y no podía explicarme qué era lo que pasaba. Así que fuimos a emergencias. Su corazón se detuvo", contó. También explicó que el actor desarrolló cardiomiopatía tras años de consumo de alcohol.

"Durante esos años en los que estuvo bebiendo, desarrolló cardiomiopatía; cuando los músculos del corazón se debilitan y no pueden bombear tanta sangre en cada latido", explicó.

Chevy Chase fue inducido a un coma

Peter Aaron, amigo de Chevy Chase desde hace décadas, señaló que los médicos optaron por inducirlo a un coma durante ocho días. "Eso es bastante duro para el cuerpo", afirmó.

Caley Chase recordó la advertencia que recibió la familia durante ese periodo crítico. "El médico nos había advertido: 'Puede que no lo recuperemos. No sabemos qué tan consciente estará. Prepárense para lo peor'. Sin embargo, despertó y lo único que podía hacer era usar la voz", relató.

El actor necesitó tiempo para recuperarse tras salir del coma, ya que presentó "dificultades cognitivas", por ese motivo realizaba algunas actividades lúdicas como jugar cartas y ajedrez para "reordenar su cabeza".

Problemas de memoria

Tras recuperarse, Chevy Chase emitió un comunicado sobre su estado de salud: "Solo puedo decir lo feliz que estoy de estar de vuelta con mi familia. Me siento bien. Estuve cinco semanas en el hospital. Un problema cardíaco. Así que, por ahora, estoy en casa. No voy a ningún lado". También se refirió a las secuelas que padecería tras el coma. "Según los médicos, mi memoria quedaría muy dañada por eso".

De hecho, el comediante afirmó en el documental no recordar varios momentos de su carrera.

"La insuficiencia cardíaca es lo que es. Ahora estoy bien; solo que afecta la memoria, eso me han dicho los médicos. Así que tienen que recordarme las cosas", explicó.

Chevy Chase es reconocido por su trabajo en la comedia televisiva y cinematográfica estadounidense desde la década de 1970. Nació el 8 de octubre de 1943 en Nueva York y alcanzó la fama como uno de los primeros integrantes del elenco de Saturday Night Live.