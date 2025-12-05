¿Paulina Rubio fue desalojada de una casa en Miami por problemas económicos? Esto es lo que se sabe

En los últimos días circularon informes que aseguraban que Paulina Rubio había sido desalojada de una vivienda en Miami Beach por incumplir una hipoteca. Sin embargo, documentos oficiales y personas cercanas a la artista desmintieron esa versión.

Fuentes vinculadas al equipo de la cantante, que solicitaron mantener el anonimato, afirmaron a EFE que 'La Chica Dorada' no posee propiedades en el condado de Miami-Dade ni tiene deudas relacionadas con una vivienda. "Paulina no tiene problemas legales ni de hipoteca ni con el 'landlord' (arrendador). Hace muchos meses que no vive en la casa de la que supuestamente fue desalojada. Eso es falso", señaló una de las personas consultadas.

Origen de los rumores sobre el supuesto desalojo de Paulina Rubio

De acuerdo con la agencia de noticias, los registros del condado confirman que Paulina Rubio no es dueña de bienes raíces en la zona. En años recientes, alquilaba una residencia frente a la bahía vizcaína a una persona identificada como Fang Wu, por un monto mensual de 35.000 dólares. Sin embargo, la cantante dejó esa propiedad a mediados de abril de este año.

En septiembre, Wu presentó una demanda en su contra por dos meses de alquiler pendientes y por otros 15 días en los que, según el documento, la cantante habría permanecido allí sin autorización. Por ese periodo adicional se le cobró el doble, elevando el total reclamado a 110 mil dólares, además de cerca de cinco mil dólares por daños, principalmente en la cocina y los baños.

El proceso se cerró el 3 de noviembre mediante un acuerdo privado y confidencial, por lo que no existe actualmente ninguna acción legal abierta contra Rubio vinculada a temas de vivienda.

Otros procesos judiciales de Paulina Rubio

Paulina Rubio, reconocida figura del pop latino desde los años 90, ha tenido otros procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con la custodia, manutención y acuerdos de convivencia de sus hijos.

Con su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo Nágera, mantiene una disputa de más de una década por su hijo Andrea Nicolás, actualmente de 15 años, con audiencias recientes por desacuerdos sobre tiempos de convivencia y vacaciones.

También tuvo litigios con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo, Eros. Ambos sostuvieron demandas cruzadas por manutención, visitas y permisos de viaje, procesos que se extendieron durante varios años en tribunales de Miami hasta llegar a un acuerdo de custodia compartida.

La fuente consultada reiteró además lo señalado por la revista ¡Hola!, que indicó que Rubio no tiene intención de hacer declaraciones sobre su situación económica ni sobre sus hijos.