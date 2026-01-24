Príncipe Harry se quebró en juicio contra la prensa británica que volvió la vida de Meghan Markle “en un infierno”

El príncipe testificó en su demanda contra el Daily Mail y acusó a los tabloides de haber destruido la tranquilidad de su familia.

El príncipe Harry ofreció un testimonio profundamente emocional el pasado miércoles 21 de enero ante el Tribunal Superior de Londres, en el marco de su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editorial del tabloide británico Daily Mail y Mail on Sunday.

Durante varias horas, el duque de Sussex relató cómo la cobertura persistente y agresiva de los tabloides británicos ha afectado no solo su vida, sino también la de su esposa, Meghan Markle. Harry afirmó que la atención mediática no solo ha sido invasiva, sino que ha convertido la vida de la duquesa en “una miseria absoluta”, palabras que pronunció con la voz quebrada ante el tribunal.

La demanda, presentada en 2022, acusa a ANL de violar la privacidad de Harry y otros demandantes mediante maniobras como vigilancia, obtención ilícita de datos privados y uso de tácticas invasivas para publicar historias sensacionalistas. El grupo editorial ha negado las acusaciones, asegurando que sus reportajes se basan en fuentes legítimas.

Harry también expuso cómo la intrusión de la prensa ha influido en decisiones importantes de su vida, incluida su salida del país y su alejamiento de la Familia Real. Según su testimonio, algunas publicaciones incluso recurrieron a prácticas cuestionables para obtener información personal, lo que llevó al príncipe a tomar acciones legales en busca de responsabilidad y una disculpa pública.

Este juicio es uno de los casos más significativos contra la prensa sensacionalista británica en décadas, y se espera que continúe en las próximas semanas con la presentación de evidencia de ambas partes.

Prince Harry tears up as he whines the media made Meghan Markle’s life an ‘absolute misery’ https://t.co/WP22K8CVjT pic.twitter.com/fyUOwttlL7 — New York Post (@nypost) January 21, 2026

¿Por qué Harry y Meghan se alejaron de la realeza?

Aunque la vida de los duques parezca de ensueño, la realidad para Harry y Meghan Markle era agridulce. Ello se pudo conocer cuando el príncipe Harry denunció una "campaña implacable" contra su mujer, quien luego demandó a The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada.

En un amplio comunicado, el nieto de la fallecida reina Isabel II de Inglaterra señaló que la pareja se vio obligada a tomar medidas legales, después de ver que la prensa publicara "una mentira tras otra".

La denuncia iba en contra de una publicación del mencionado medio, difundida en febrero, sobre unos extractos de una carta escrita a mano por la duquesa y dirigida a su padre, Thomas Markle, en la que, según la versión del tabloide británico, Meghan Markle hablaba de que estaba muy dolida por su actitud.

El príncipe Harry hizo referencia a la muerte de su madre, Ladi Di, y resalta que ahora puede repetirse la misma historia. "Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas", indicó.

