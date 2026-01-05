Speed resultó herido por un guepardo poco antes de iniciar una competencia de velocidad [VIDEO]

El youtuber estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido en internet como IShowSpeed o simplemente Speed, protagonizó una inusual carrera contra un guepardo durante su gira por África. El desafío formó parte de su serie de retos atléticos, pero terminó con una lesión tras un ataque inesperado del felino.

En un video publicado en sus redes sociales, se puede ver al creador de contenido presentar el reto y anunciar a su rival: "Hoy voy a correr contra este guepardo".

Antes del inicio de la carrera, el guepardo reaccionó de forma imprevista y se lanzó contra Speed, provocándole un rasguño en la pierna derecha. A pesar del incidente, el streamer decidió continuar con el reto.

¿Cómo le fue a Speed en el reto de velocidad con el guepardo?

Minutos después, ambos se colocaron en la línea de partida. Tras la cuenta regresiva, Speed arrancó a máxima velocidad, mientras que el guepardo aceleró con facilidad. En el tramo final, el animal tomó ventaja y cruzó la meta antes que el streamer.

De acuerdo con National Geographic, los guepardos son considerados los animales terrestres más veloces del planeta y pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora. En comparación, la velocidad máxima registrada por un ser humano fue establecida por Usain Bolt en 2009, con 44.72 kilómetros por hora.

Speed, que estuvo en Perú en enero de 2025, se encuentra actualmente de gira por África, la cual se extenderá hasta finales de este mes. Durante estos días, ha compartido en sus redes sociales otras actividades, como una expedición a un safari.



El youtuber es conocido por competir en carreras contra atletas profesionales y autos, una actividad que se volvió viral en noviembre de 2024 cuando se enfrentó al campeón olímpico Noah Lyles en una prueba de velocidad de 50 metros por 100 mil dólares.