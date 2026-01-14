“Qué difícil es ser yo”: Yailin La Más Viral sorprende al mostrar diminuta cintura

La cantante dominicana Yailin La Más Viral causó revuelo en sus redes sociales después de compartir una serie de fotos con un bikini negro donde deja ver su diminuta cintura.

“Qué difícil es ser yo”, escribió en la descripción de su publicación. Si bien muchos de sus seguidores aplaudieron la decisión de una supuesta nueva cirugía, otros cuestionaron su accionar:

“Me cuesta creer que hay gente que considera verse así ‘belleza’, eso no se ve ni saludable”, “Se le paso la mano editando la cintura”, “Creo q se pasó un poco con la edición”, “Ya es demasiado lo que se hacen en el cuerpo”, “Todo el mundo ahora ve saludable quitarse las costillas”, “Ella es bella, pero y si la edita meno”, fueron algunos de ellos.

Cabe resaltar que hasta el momento no se sabe si Yailin La Más Viral se ha realizado una nueva cirugía o simplemente es edición.

Las cirugías estéticas de Yailin La Más Viral

Como se recuerda, Jorgina Guillermo Díaz, nombre verdadero de Yailin La Más Viral, se hizo conocida en la industria musical por ser pareja del cantante Anuel AA y después de un tiempo de relación, nació su primera hija juntos.

A medida que iba teniendo alcance y su nombre sonaba en todos lados, se sometió a cirugías estéticas. En 2021, se hizo aumento de glúteos y también se puso implantes mamarios. Al año siguiente, se realizó una lipoescultura para definir abdomen y cintura.

A fines de 2024, reemplazó sus implantes prostéticos por unos más pequeños ya que había bajado de peso. En su rostro se arregló la nariz, se aumentó los labios y perfiló sus pómulos.

Una de las cirugías que más sorprendió fue el cambio de color de ojos: pasó de marrón a gris, pero a inicios de 2025, lo cambió por verdes.

Aunque actualmente no ha revelado si se ha operado nuevamente la cintura, lo cierto es que Yailin La Más Viral nunca ha ocultado sus cirugías, al contrario, las ha compartido con su público.