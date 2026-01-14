Tony Succar celebra que su padre aprobó el examen final de doctorado a los 71 años: “Estoy muy orgulloso”

El músico compartió un emotivo video de su padre con su nuevo logro académico. Cabe recordar que Antonio Succar también se graduó en Administración de Negocios a los 66 años.

El percusionista peruano Tony Succar compartió con emoción el nuevo logro de su papá, Antonio Succar. A través de sus redes sociales, el ganador del Grammy comunicó a sus seguidores que el también músico de 71 años aprobó su examen para obtener el doctorado de Política Social en la Jack Welch Management Institute de Strayer University.

“Estoy sumamente orgulloso de mi papá, muy pronto será Dr. Succar. Nunca deja de sorprenderme mi viejo”, se lee en la descripción del video donde muestra una celebración familiar que le prepararon por este nuevo logro.

“Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo, y como dice él, sinceramente ayudar al prójimo. Te amo papá, eres mi héroe”, agregó.

En el video, se ve a Antonio Succar emocionado por la sorpresa de su familia y se animó a dar unas palabras: “Se lo dedico a todos ustedes. He escogido la especialidad para la que he nacido: ayudar al prójimo. Tienes que tratar de aprender, eso es lo más importante. En conclusión, es tratar de mejorar al mundo, ver por los pobres, por los más necesitados”, mostrando su vocación de ayudar a quienes más lo necesitan.

Antonio Succar también es máster en Administración de Negocios

Este doctorado en Política Social se suma al máster en Administración de Negocios. En agosto de 2021, Antonio Succar recibió su diploma por parte de la Universidad Strayer, ubicada en Newington en el estado de Virginia.

Tony Succar muestra su nueva casa en Estados Unidos

Tony Succar hizo pública la adquisición de su propio hogar en Estados Unidos. Acompañado de su esposa, Lauren Christine, y su hija, el músico y productor peruano publicó imágenes de su nueva morada.

“Hoy nos mudamos a nuestro nuevo hogar! Agradecido con Dios por guiarnos, por sus bendiciones y por cada nueva etapa que comienza Pronto les mostraré un video de todo...”, expresó el ganador del Grammy.

Succar también compartió videos del proceso de mudanza, donde se le ve firmando documentos, recibiendo las llaves y posando junto a su esposa e hija frente a la fachada de su nueva casa.

Anteriormente residía en Miami; sin embargo, aún no ha revelado la ubicación exacta de su nueva vivienda. Su publicación, sin embargo, recibió numerosas felicitaciones de colegas y amigos del mundo de la música.