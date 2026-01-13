Magaly Medina comparte sus actividades en Argentina tras cirugía facial: "Aquí nadie me conoce"

Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina resaltó su tranquilidad en Buenos Aires

El último domingo 11 de enero, Magaly Medina compartió un video donde mencionó tener una reserva en un restaurante en Buenos Aires luego de su operación facial.

En el registro audiovisual, la ‘Urraca’ usa una pañoleta con diseño en la cabeza, lentes oscuros y un conjunto sastre negro con un saco rosado.

“Qué difícil es estar operada de la cara y salir a cenar. Hoy tenemos una reserva en un restaurante que no podemos perder y nos hemos tenido que vestir así: toda de negro. Tapada y con lentes y con mi tradicional pañuelo”, expresó.

En ese sentido, resaltó su tranquilidad de salir por las calles de la capital argentina debido a que no capta tanto la atención de las personas —y la prensa— como en el Perú.

“Así que la moda ya se impuso y saldré así a cenar, total es Buenos Aires. Acá nadie me conoce. Es como si estuviera en cualquier país europeo. Saldré así: creyéndome una celebridad porque a mal tiempo hay que ponerle buena cara y la mía todavía está bien hinchada”, aseveró.

Magaly Medina dio detalles de recuperación tras someterse a cirugía facial

Magaly Medina brindó detalles sobre la recuperación que viene teniendo tras someterse a una cirugía estética en el rostro. En declaraciones a Trome, reveló que existe "mucha ignorancia" de sus detractores por lo que mencionó hacer caso omiso a los comentarios.

“Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil”, dijo. Además, aseguró que su cara aún está hinchada porque tiene “esponjas cocidas a mi piel”.

Como se recuerda, el video que publicó Magaly Medina se notaba su rostro hinchado y muchos especularon que así quedaría su cara, por lo que la conductora cree que hay mucha ignorancia sobre el tema. "Este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía", añadió.

Asimismo, contó que este procedimiento está de moda entre las celebridades, por lo que decidió hacerse la misma cirugía que Kris Jenner, socialité y cabeza del clan Kardashian.

"En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas, porque recién la han empezado a hacer. Ahora, en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes", aseveró.