Natalie Vértiz reacciona al calificativo que señala a Yaco Eskenazi como "el último fiel" de la farándula peruana

'Sintió el verdadero terror'. Yaco Eskenazi contó que varias personas le escribieron asegurándole que sería el protagonista del 'ampay' televisivo anunciado por Magaly Medina en su regreso a la televisión.

"Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", decía el avance del programa de la conductora.

Todo parecía apuntar a él y, según sus declaraciones, la insistencia en señalarlo como "infiel" fue tal que llegó a preocuparse por la situación.

"Mucha gente me decía que ya se venía mi 'ampay', y con todo eso me hicieron tener miedo…", expresó en el pódcast La Manada. Fue tanta su inquietud que pensó en distintas posibilidades al tratar de entender el origen de esos rumores.

De hecho, el exchico reality consideró que podía tratarse de material antiguo o incluso manipulado: "Quizás sea un 'ampay' de hace veinte años o han creado algo con la inteligencia artificial…".

La frase que convirtió a Yaco Eskenazi en tendencia

Durante la conversación, Yaco Eskenazi también se refirió al calificativo que circuló en redes y programas de espectáculos tras el 'ampay', donde algunos lo llamaron "el último fiel".

"Lo que ahora siento es una tremenda presión. Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar", respondió entre risas sobre esa etiqueta.

Como se sabe, dicho 'ampay' fue protagonizado por el futbolista ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien fue captado en imágenes comprometedoras junto a una mujer que no era su esposa en un local nocturno.

"Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie", aseguró Yaco.

Natalie Vértiz se pronuncia

La modelo y exreina de belleza Natalie Vértiz también intervino para dar su opinión sobre los rumores del 'ampay' y lo dicho por Yaco.

"Sabía firmemente que Yaco no era, yo puse mis manos al fuego por mi marido. Además, él sabe que si hace algo indebido va a tener a todo el Perú en su contra; pero sí he quedado sorprendida con todas las cosas que salen", indicó.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, forman una de las parejas más sólidas de la TV peruana. Se conocieron en el reality Esto es Guerra en 2013 y se casaron en 2015 en una ceremonia considerada como "la boda del año". Actualmente tienen dos hijos, Liam y Leo.

