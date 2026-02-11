¿La relación llegó a su fin?: Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden su boda religiosa

Ivana Yturbe y Beto da Silva anunciaron que su boda religiosa, la cual estaba prevista para ese año, quedó suspendida tras evaluar algunas prioridades. La pareja comunicó la noticia durante una entrevista en el programa Magaly TV, la firme.

"Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes", señaló la modelo.

Por su parte, el futbolista explicó que sus compromisos deportivos también influyeron en la postergación de la ceremonia, pues explicó que un torneo de fútbol programado para mediados de año interfería con dicha organización.

Ivana Yturbe y Beto da Silva planean "agrandar la familia"

Además de lo mencionado, Ivana Yturbe expresó su deseo de "agrandar la familia"; sin embargo, más allá de tratarse de un simple anhelo, este comentario despertó sospechas en la conductora del programa sobre un posible embarazo.

De hecho, Beto da Silva mencionó una frase que avivó aún más dichas especulaciones: "Lo del matrimonio es algo que se puede dar en otro momento, con la nueva noticia es algo que también anhelamos".

Lo cierto es que, aunque esta postergación puede resultar incómoda para ambos, la modelo confía en que vendrán cosas mejores.

"Si algo no se da, es porque algo mejor se viene siempre, creo que es algo me ha pasado. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo, creo que esta decisión es lo mejor", añadió.

¿Ivana Yturbe está embarazada?

La conductora Magaly Medina analizó las declaraciones de Ivana Yturbe y Beto da Silva y compartió su punto de vista sobre por qué la pareja tomó la decisión de suspender su boda religiosa.

Al parecer, esta parejita ha decidido privilegiar su deseo de aumentar familia. No sabemos si ella ya estaría en la dulce espera, pero algo, algo podemos deducir, comentó.

La presentadora también mencionó la ilusión de la hija de ambos, pues señaló que "lo único que también quería la niña era tener un nuevo hermanito o hermanita".

Ivana Yturbe y Beto da Silva se casaron por civil en febrero de 2021 en Trujillo, en una ceremonia que se realizó durante la pandemia de la COVID-19. Actualmente, tienen una hija llamada Almudena.

