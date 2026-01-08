"Llevo dos días en Madrid sin ropa": Alejandra Baigorria perdió su equipaje en viaje a Europa [VIDEO]

Alejandra Baigorria tuvo un inconveniente durante su reciente viaje por Europa junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio. La empresaria contó que su maleta no llegó a su destino en Madrid luego de haber estado en Londres; este problema la obligó a reclamar y permanecer varias horas en el aeropuerto sin comer.

"Tengo un 'story time' para contarles: Alejandra no tiene maletas... se perdieron las maletas", dijo en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, detalló que sus acompañantes no tuvieron problemas con la recepción de sus maletas. Ahora dice no tener ropa, pues solo se quedó con su equipaje de mano, donde tiene lo básico para maquillarse.



"Alejandra tiene que quedarse ocho días en Madrid y no tiene ropa... llegó la maleta de Said, llegó la maleta de Sergio, pero la maleta que no llegó fue la mía. ¡Qué tal suerte! La aerolínea no sabe dónde está, no ha llegado, estoy a la espera, llevo dos días en Madrid sin ropa. Lo único que tengo es mi maleta de mano, mis calentadores que los he lavado en el Airbnb. Mi maquillaje, mi cartera, mis lentes, todo lo tengo en mi maleta de mano", comentó.

¿Por qué desapareció la maleta de Alejandra Baigorria?

Según Baigorria, el incidente se habría producido por una paralización del personal encargado de descargar el equipaje de los aviones.

"Estuvimos en la faja giradora, llegó la maleta de Said, llegó la maleta de Sergio, aunque demoró un poco más de lo normal. Cuando fui a preguntar por mi maleta, me dijeron que el personal que saca las maletas del avión estaba en huelga y lo que hacían era retener las maletas para molestar un rato", relató

La empresaria explicó que permaneció varias horas en el aeropuerto esperando alguna solución, pero no obtuvo resultados inmediatos.

"Me dijeron: 'quédate (en el aeropuerto) y espera, porque tuviste la mala suerte de que retuvieron tu maleta. Esperé dos horas parada y no salía ni una maleta", indicó, tras revelar que no fue la única persona afectada por la situación.

¿Qué solución le dieron a Alejandra Baigorria tras la pérdida de su maleta?

Durante la espera, Baigorria indicó que recibió un código para poder rastrear su equipaje a través de la página web de la aerolínea.

"Me moría de hambre, no había desayunado ni almorzado. Me dieron un papel con un código para rastrear mi maleta por la web", datalló.

De acuerdo con lo que le informaron, la recuperación de la maleta podría tardar hasta once días. Sin embargo, la rubia dijo que su estadía en Madrid será menor a ese tiempo, por lo que permance en una situación de incertidumbre. "Solo estaré siete días en Madrid", precisó.

También explicó el procedimiento que le indicaron en caso de que el equipaje no aparezca dentro del plazo establecido.

"Me dijeron que si hasta los 21 días no aparece la maleta, debo pedir mi reembolso. La cosa es que decidí tomar todo con calma y ahora estoy en esta disyuntiva", agregó.

Mientras espera novedades, Alejandra contó cómo se está organizando para continuar con su viaje. Por lo pronto, iba a usar la ropa de Said, hasta hacer compras como prendas, pantalones y ropa interior.

La creadora de contenido narró en TikTok los detalles del incidente y las gestiones que realiza para ubicar su equipaje. | Fuente: TikTok: Alejandra Baigorria