“Ya no nos escucha”: Jorge Benavides sobre el estado de salud de Enrique Espejo, el popular ‘Yuca’

En su conmovedor mensaje por Navidad al finalizar su programa, JB tiene esperanzas de que ‘Yuca’ mejorará.

La prolongada ausencia de Enrique Espejo, conocido popularmente como Yuca, en el programa JB en ATV mantuvo durante meses en vilo a los televidentes. Su repentina salida de la pantalla, tras décadas siendo una de las figuras reconocidas del humor peruano, generó preocupación y múltiples interrogantes entre el público, que no encontraba respuestas claras sobre su situación.

El silencio que rodeó su alejamiento fue finalmente abordado por Jorge Benavides, quien decidió pronunciarse en su espacio televisivo para aclarar el delicado momento que atraviesa su compañero. Con un tono pausado y cargado de emoción, el conductor explicó que la reserva informativa respondió al pedido expreso de la familia del comediante, en especial de sus hijas, quienes optaron por proteger su privacidad en un contexto especialmente sensible.

Durante sumensaje, JB confirmó que el humorista atraviesa un estado de salud muy complejo que requiere cuidados permanentes. Sin entrar en detalles médicos, dejó en claro que la situación es grave y que el proceso que enfrenta es incierto.

“Gracias a Dios todavía está vivo, pero está bien delicado. Todos lo extrañamos, no solo los presentes, sino los televidentes que han seguido su carrera de tantos años y todavía lo mantenemos vivo porque gracias a las redes, al TikTok, al Instagram, todavía lo vemos... siendo parte de las jugadas polémicas y de situaciones que realmente son inolvidables”, dijo.

“‘Yuquita’ ya no puede escucharnos”

El momento emotivo de su discurso fue cuando mencionó que Enrique Espejo ya no puede escuchar y espera que ocurra un milagro para que puedan reencontrarse:

“Yuquita ya no nos escucha pero yo sí sé que existe la energía y la espiritualidad... Y Yuquita si nos escuchas, que yo sí creo que nos escuchas a través de nuestra energía, quiero que sepas que te extrañamos mucho, que te queremos mucho y que Dios quiera que en verdad existen los milagros y puedas regresar a nuestro lado, es nuestro sueño. Así que Yuquita, que pases unas fiestas junto con tus hijas, que sé que te adoran, que siempre están a tu lado, y ojalá que te recuperes. Un aplauso para Yuquita”, concluyó.

¿Quién es Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Eduardo Espejo Peña es un cómico peruano de 74 años. Nació el 22 de abril de 1951 en Barranca. A los 15 años llegó a Lima para estudiar relaciones públicas, carrera que dejó para enfocarse en el mundo de la televisión donde se hizo conocido.

Sus inicios en la comicidad se remontan a la década de los 80, cuando fue reclutado por Tulio Loza para un programa de esta índole. Posteriormente, pasaría a integrar las filas de Risas y Salsa, donde coincidió por primera vez con Jorge Benavides.

A mitad de los 90, Espejo se incorpora al reparto de JB Noticias, proyecto liderado por Benavides. Sus papeles se caracterizaban por ser constantemente "víctimas" de golpes en sketchs como 'La Jugada Polémica' y 'Rambo'.

Tras estar varios años alejado de la televisión, vuelve en 2011 a trabajar en El especial del humor, con Jorge Benavides, quien desde ese momento lo ha tenido en cuenta para sus proyectos en distintos canales.