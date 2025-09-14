Gisela Valcárcel volvió a la TV en América Televisión tras polémica con el canal: ¿qué dijo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gisela Valcárcel regresó a la televisión. La popular conductora estuvo en el evento de la Teletón 2025 marcando su vuelta a la pantalla chica luego de tres años. Esto, luego de la polémica con el canal América Televisión con el anuncio del cierre de América Hoy ante un supuesto conflicto semanas atrás.

Fue el último viernes que la ‘Señito’ decidió aparecer en el set de América Televisión ante sus miles de seguidores. “Buenas noches. Después de tres años, vuelvo a sus hogares y qué mejor oportunidad de volver que con Teletón 2025, unidos por las niñas y niños de nuestro país”, exclamó Gisela emocionada.

En ese sentido, la también empresaria se dirigió a todos los televidentes para invitarlos a donar en el evento benéfico que busca ayudar a los niños y pacientes en la Clínica San Juan de Dios desde 1981. “Aquí en Teletón 2025 demostraremos que sí se puede ser unido, que sí se puede estar juntos”, expresó.

Es así como Gisela Valcárcel se sumó a la conducción de la Teletón 2025 junto a Cristian Rivero, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar. Además, de contar con la animación de Deyvis Orosco y Milena Warthon.

“Quiero dar la bienvenida a la gente. No puedo dejar de decir que esta oportunidad me llega como un regalo. Conducir esta Teletón al lado de Adolfo, amigo entrañable, Christian Rivero y mi hija Ethel”, señaló Valcárcel.

Cabe resaltar que la Teletón 2025 logró recaudar S/ 9 168 509 superando por más de un millón de soles la meta establecida de 8 millones de soles. "¡Perú, juntos lo logramos!", escribió Gisela este domingo en un post en Instagram.

Gisela Valcárcel condujo la Teletón 2025 junto a Cristian Rivero, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar. | Fuente: Instagram (teleton_peru)

Gisela Valcárcel saludó a CEO de América Televisión tras polémica

Gisela Valcárcel también saludó a Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Televisión y a quien acusó de dar una supuesta orden para no dejarla entrar a las instalaciones del canal, según denunció ella misma en sus redes sociales.

“Quiero, con muchísimo respeto y con ganas para que me acompañe, con un fuerte aplauso para América Televisión a recibir a quien dirige este canal, a quien dirige América Televisión. El señor Fernando Muñiz”, expresó la presentadora de televisión recibiendo con un beso y abrazo al ejecutivo.

Del mismo modo, el gerente de América TV resaltó el apoyo del canal para la cobertura de la Teletón 2025.

“Estamos abriendo un espacio especial para los niños que necesiten nuestra ayuda. Ellos son los únicos protagonistas (…) Los invitamos a que sean parte de esto. A estos niñas y niños que necesitan su ayuda. Por favor, ayuden a esta gente”, señaló Muñiz.

Ante esto, Gisela le consultó al ejecutivo extranjero hace cuánto tiempo que América Televisión viene preparando el evento. “Nosotros nos preparamos desde que terminó la Teletón del año pasado. Es decir, al día siguiente”, respondió.

Gisela Valcárcel se reencontró con CEO de América Televisión tras polémica con el canal. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Gisela Valcárcel tras anunciar el cierre de América Hoy?

Gisela Valcárcel anunció el final del programa América Hoy, espacio matutino de América Televisión conducido por su hija, Ethel Pozo. El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo desde los exteriores del canal, donde dijo que la decisión provino directamente del directorio del canal.

Según relató, la cancelación del programa estaría vinculada con el lanzamiento de un proyecto digital de su productora. La conductora contó que, cuando se dirigía a participar como invitada en América Hoy, recibió la llamada de su productor, quien le informó que la gerencia del canal tomó como una afrenta el anuncio de su nuevo programa digital.

"Jamás pensé que tantas personas se iban a levantar por un programa que ya lo verán mañana a las 9:30 de la mañana y que no me tiene a mí como conductora, sino como productora. Yo no pensé que un programa digital iba a levantar tanto polvo, y ahora América Televisión dijo que me había convertido en su competencia en digital", señaló.

La presentadora también contó que conversó con Jorge Grippa, gerente de contenido de América Televisión, quien le explicó que el nuevo proyecto digital saldría en un horario que coincidía con el de América Hoy. Valcárcel también se dirigió a Fernando Muñiz Bethancourt, actual gerente general de América Televisión, a quien cuestionó directamente por las medidas adoptadas.

"¿Sabes, Fernando Muñiz, lo que es liderar? El liderazgo no puede ofender a los demás, no se puede ir contra todos. Resulta que has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Tú lo podrás aclarar y ojalá pueda escucharte, pero creo que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender", manifestó.