Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco y ve "muy lejana" una posible reconciliación

La empresaria e influencer Melissa Klug sostuvo que continúa separada de Jesús Barco y que, aunque siguen viéndose con regularidad por el bienestar de la hija que tienen en común, ve difícil la posibilidad de una reconciliación como pareja.

"Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé; yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente", declaró a Trome.

Al ser consultada sobre si hubo intentos de reconciliación con Barco, la empresaria respondió: "Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios".

Los resultados de sus retoques estéticos

La 'Blanca de Chucuito' también se refirió al resultado de los procedimientos estéticos a los que fue sometida hace unos meses para lograr una figura más esbelta. Según declaró, se hizo una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas.

"No he medido cuánto de cintura tengo ahora. Sé que todavía continuará el proceso de desinflamación", explicó.

Melissa Klug enfocada en su familia y trabajo

Tal parece que su proceso de recuperación también le impidió realizar un viaje para recibir el Año Nuevo, pues dijo que lo pasó con sus hijas y unas amistades cercanas a las que considera familia. "Mis hijos, en esta oportunidad, se fueron al sur con unos amigos, detalló.

Finalmente, Klug habló de sus planes laborales para este año, los cuales están enfocados en su importadora de artículos para el hogar. "Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo", añadió.